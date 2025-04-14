В Киеве чиновника госпредприятия осудили на пять лет за взятку

Следовые действия у подозреваемого чиновника. Фото: Киевская городская прокуратура

В Киеве суд вынес приговор начальнику управления ГП "Укринтеравтосервис" за вымогательство и получение неправомерной выгоды. Он приговорен к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать руководящие должности в сфере управления на три года.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

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Как установило следствие, чиновник требовал от предпринимателя ежеквартальное "вознаграждение" в размере 3800 долларов США в обмен на подписание и выполнение договора с частным предприятием. Речь шла о размещении и хранении контейнеров с оборудованием для производства асфальтобетонной смеси.

Согласно условиям официального договора, ежемесячная арендная плата составляла 20 тысяч гривен и поступала на счета госпредприятия. Однако чиновник требовал неофициальные выплаты лично себе — сначала по 50 тысяч гривен ежемесячно, а затем был согласован ежеквартальный платеж в валюте.

Суд признал действия чиновника преступлением, предусмотренным частью 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины — вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом.

"Обвиняемому назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на срок 3 года и с конфискацией принадлежащего ему имущества", — сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

Напомним, в Киеве разоблачили мошенницу, которая обманом выманила у пенсионерки 450 тысяч гривен — ее будут судить.

Также в столице полиция разыскала подростков, которые слушали российские песни в день, когда Россия цинично атаковала центр Сум 13 апреля.