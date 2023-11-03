В Киеве парень выпал с балкона многоэтажки
В Соломенском районе Киева парень выпал с балкона многоэтажки. Вероятно, молодой человек совершил самоубийство.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на комментарий спикера полиции Киева Юлии Гердвилис.
Парень выпал из окна в Соломенском районе
По данным правоохранителей, в результате падения с балкона на улице Богдановской в Соломенском районе столицы погиб мужчина.
Известно, что падение было ориентировочно с восьмого или девятого этажа дома.
На месте работает следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают все происшествия трагедии. Личность мужчины устанавливается, но точно известно, что погибший — взрослый мужчина.
Это уже восьмой случай падения из окна в Киеве за последний месяц.
Также мы писали, что 2 ноября на улице Академика Грекова 12Б обнаружили тело парня 2002 года рождения. Предварительно он погиб в результате падения из квартиры на пятом этаже.
Кроме того, вечером 28 октября в Киеве женщина выпрыгнула из многоэтажки. Она чудом уцелела, однако получила много травм.
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