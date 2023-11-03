В Киеве парень выпал с балкона многоэтажки

Полиция приехала на место, где он выпал с балкона. Фото: Telegram/k_dvizh

В Соломенском районе Киева парень выпал с балкона многоэтажки. Вероятно, молодой человек совершил самоубийство.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на комментарий спикера полиции Киева Юлии Гердвилис.

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По данным правоохранителей, в результате падения с балкона на улице Богдановской в Соломенском районе столицы погиб мужчина.

Известно, что падение было ориентировочно с восьмого или девятого этажа дома.

На месте работает следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают все происшествия трагедии. Личность мужчины устанавливается, но точно известно, что погибший — взрослый мужчина.

Это уже восьмой случай падения из окна в Киеве за последний месяц.

Также мы писали, что 2 ноября на улице Академика Грекова 12Б обнаружили тело парня 2002 года рождения. Предварительно он погиб в результате падения из квартиры на пятом этаже.

Кроме того, вечером 28 октября в Киеве женщина выпрыгнула из многоэтажки. Она чудом уцелела, однако получила много травм.