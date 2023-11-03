У Києві хлопець випав з балкона багатоповерхівки

Поліція приїхала на місце, де хлопець випав з балкона. Фото: Telegram/k_dvizh

У Солом'янському районі Києва хлопець випав з балкона багатоповерхівки. Ймовірно, молодик вчинив самогубство.

Про це повідомляє УНН з посиланням на коментар речниці поліції Києва Юлії Гердвіліс.

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За даними правоохоронців, унаслідок падіння з балкона на вулиці Богданівській, що у Солом'янському районі столиці, загинув чоловік.

Відомо, що падіння було орієнтовно з восьмого або дев'ятого поверху будинку.

На місці працює слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановлюють всі обставини трагедії. Особу чоловіка встановлюють, але точно відомо, що загиблий — дорослий чоловік.

Зазначимо, що це вже восьмий випадок падіння з вікна у Києві за останній місяць.

Також ми писали, що 2 листопада на вулиці Академіка Грекова,12Б виявили тіло хлопця 2002 року народження. Попередньо, він загинув внаслідок падіння з квартири на п'ятому поверсі.

Крім того, увечері 28 жовтня в Києві жінка вистрибнула з багатоповерхівки. Вона дивом вціліла, однак отримала багато травм.