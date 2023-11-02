В Киеве парень выпал из окна многоэтажки
Утром на одной из улиц Киева обнаружили тело парня. Вероятно, он выпал из окна многоэтажки.
Об этом сообщают в соцсетях.
Парень выпал из окна
Тело парня 2002 года рождения было обнаружено на улице Академика Грекова,12Б.
Это местный житель. Предварительно он погиб в результате падения из квартиры на пятом этаже.
В сети предполагают, что парень совершил самоубийство. Однако в полиции эту версию не подтверждают.
Напомним, что вечером 28 октября в Киеве женщина выпрыгнула из многоэтажки. Она чудом уцелела, однако получила много травм.
Кроме того, в ночь на 19 октября в Кривом Роге на детской площадке нашли удушенным из-за повешения 20-летнего юноши. По предварительным данным, он совершил самоубийство.
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