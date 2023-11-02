Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow В Киеве парень выпал из окна многоэтажки arrow

В Киеве парень выпал из окна многоэтажки

2 ноября 2023 11:19
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Киеве парень выпал из окна многоэтажки
Парень, выпавший из окна пятого этажа. Фото: Telegram/Киев новости
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Утром на одной из улиц Киева обнаружили тело парня. Вероятно, он выпал из окна многоэтажки.

Об этом сообщают в соцсетях.

Читайте также:

Парень выпал из окна

Тело парня 2002 года рождения было обнаружено на улице Академика Грекова,12Б.

Это местный житель. Предварительно он погиб в результате падения из квартиры на пятом этаже.

В сети предполагают, что парень совершил самоубийство. Однако в полиции эту версию не подтверждают.

null
Скриншот сообщения Киев Новости

Напомним, что вечером 28 октября в Киеве женщина выпрыгнула из многоэтажки. Она чудом уцелела, однако получила много травм.

Кроме того, в ночь на 19 октября в Кривом Роге на детской площадке нашли удушенным из-за повешения 20-летнего юноши. По предварительным данным, он совершил самоубийство.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

Люди выходят на протесты: сколько Винница выделяет на ВСУ - 80x80

Люди выходят на протесты: сколько Винница выделяет на ВСУ

06:00 Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

09:51 Украинцы могут получить 6,6 тыс. грн от французской организации — кто имеет право

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

Новость с видео

17:21 Во львовской церкви св. Андрея отменили все мероприятия из-за скандала с клипом Жадана и Соловий

Актуальное по теме