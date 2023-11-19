В Киеве парень выпрыгнул из окна

Эксперт-криминалист. Иллюстративное фото: nupp.edu.ua

В Киеве ночью из окна многоэтажки выпал мужчина. Инцидент произошел в ЖК "Лебединый" на улице Ревуцкого на левом берегу столицы.

Об этом сообщает Telegram-канал "Реальный Киев".

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Мужчина выпал из окна в Киеве

Отмечается, что его девушка долгое время кричала и уговаривала не прыгать, но парень потерял равновесие и упал.

Сообщается, что мужчина погиб на месте. Сейчас там работает полиция.

Как помочь человеку, который намерен совершить самоубийство

В Минздраве советуют не медлить, когда ваш близкий человек дает сигналы о намерении суицида. Если у вас есть такое подозрение, попробуйте побуждать человека к разговору. Не бойтесь задавать открытые вопросы. Дайте ей понять, что вам не безразлично, что вы заботитесь о ней и что она – не одна.

Если человек не хочет говорить, скажите, что вы рядом и готовы вернуться к разговору позже. Однако если вы считаете, что есть прямая угроза жизни человека, вы можете действовать немедленно. Чрезвычайные ситуации с психическим здоровьем следует воспринимать также серьезно, как и с физическим.

В Украине по номеру 7333 круглосуточно работает "горячая линия" по предупреждению суицидов и психологической поддержки для ветеранов Lifeline Ukraine.

Напомним, что в Днепре 29-летняя женщина выпрыгнула из окна многоэтажки с ребенком в руках. Трагедия произошла 16 ноября в 18.00. Известно, что за жизнь малыша борются врачи.

Также мы писали, что 3 ноября в Соломенском районе Киева молодой человек выпал с балкона многоэтажки. Вероятно, молодой человек совершил самоубийство.

Кроме того, утром 2 ноября на одной из улиц Киева обнаружили тело парня. Вероятно, он выпал из окна многоэтажки.