У Києві хлопець вистрибнув з вікна

Експерт-криміналіст. Ілюстративне фото: nupp.edu.ua

У Києві вночі з вікна багатоповерхівки випав чоловік. Інцидент стався у ЖК "Лебединий" на вулиці Ревуцького, що на лівому березі столиці.

Про це повідомляє Telegram-канал "Реальний Київ".

Читайте також:

Чоловік випав з вікна у Києві

Зазначається, що його дівчина довгий час кричала, та вмовляла не стрибати, але хлопець втратив рівновагу та впав.

Повідомляється, що чоловік загинув на місці. Зараз там працює поліція.

Як допомогти людині, яка має намір вчинити самогубство

У МОЗ радять не зволікати, коли ваша близька людина дає сигнали про намір суїциду. Якщо у вас є така підозра, спробуйте спонукати людину до розмови. Не бійтеся ставити відкриті запитання. Дайте їй зрозуміти, що вам не байдуже, що ви дбаєте про неї і що вона – не самі.

Якщо людина не хоче говорити, скажіть, що ви поруч і готові повернутися до розмови пізніше. Проте, якщо ви вважаєте, що є пряма загроза життю людини, ви можете діяти негайно. Надзвичайні ситуації із психічним здоров’ям слід сприймати так само серйозно, як і з фізичним.

В Україні за номером 7333 цілодобово працює "гаряча лінія" з попередження суїцидів та психологічної підтримки для ветеранів Lifeline Ukraine.

Нагадаємо, що у Дніпрі 29-річна жінка вистрибнула з вікна багатоповерхівки з дитиною в руках. Трагедія трапилась 16 листопада о 18:00. Відомо, що за життя малюка наразі борються лікарі.

Також ми писали, що 3 листопада у Солом'янському районі Києва хлопець випав з балкона багатоповерхівки. Ймовірно, молодик вчинив самогубство.

Крім того, вранці 2 листопада на одній з вулиць Києва знайшли тіло хлопця. Ймовірно, він випав з вікна багатоповерхівки.