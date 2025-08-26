Видео
Главная Киев Как выглядел Северный мост в Киеве 50 лет назад — фото

Как выглядел Северный мост в Киеве 50 лет назад — фото

Ua ru
Дата публикации 26 августа 2025 07:55
Как выглядел Северный мост в Киеве 50 лет назад
Северный мост в Киеве. Фото: УНИАН

В сети распространили фото, как выглядел Северный мост Киева почти 50 лет назад. Редкий снимок зафиксировал тестирование Северного моста перед открытием.

Соответствующее фото опубликовало сообщество "Спрага: в Киеве интересно" в Facebook.

Читайте также:
Північний міст у Києві
Киев, 1976 год. Мост, который испытывали на прочность грузовиками. Фото: "Спрага: в Киеве интересно"/Facebook

Как выглядел Северный мост перед открытием — фото

Отмечается, что это редкое фото Северного моста (тогда — Московского) в момент финальных испытаний перед открытием.

На него выехали десятки грузовиков, чтобы проверить, выдержит ли конструкция. Строительство началось в 1971 году. Архитектор — Георгий Фукс.

Это был первый вантовый мост в СССР с одним пилоном. Высота пилона — 119 метров, а главный пролет у левого берега — 300 метров.

Десятки грузовиков тогда привлекли для тестирования конструкции перед ее открытием.

Как под публикацией сообщества объяснил один из пользователей, таким образом инженеры проверяли равномерность деформаций: нет ли перекосов, локальных проседаний или несимметричного поведения.

"Упругость — после снятия нагрузки мост должен вернуться в исходное положение (допустимые остаточные деформации очень малы)", — добавил объяснение Олег Брюховец.

Что известно о Северном мосте в Киеве

Северный мост в Киеве (до 2018 года  Московский мост)  один из крупнейших и самых известных мостов столицы. Он соединяет правый и левый берега Днепра, соединяя Оболонь с жилым массивом Троещина.

  • Открытие — 3 декабря 1976 года;
  • Тип  вантовый мост с одним пилоном;
  • Размеры  длина  около 816 м, главный пролет  300 м, высота пилона  119 м;
  • Авторы проекта — инженеры Г. Б. Фукс, Б. М. Гребень, Е. А. Левинский, Б. С. Романенко; архитектор А. В. Добровольский;
  • Значение  является ключевой транспортной артерией для жителей Троещины и северных районов Киева.

Ранее мы информировали, что в Киеве планируется полное открытие движения по Подольскому мостовому переходу.

Также мы сообщали, что на одном из столичных мостов меняется схема движения транспорта.

Киев мост строительство инфраструктура столица
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
