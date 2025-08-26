Как выглядел Северный мост в Киеве 50 лет назад

Северный мост в Киеве. Фото: УНИАН

В сети распространили фото, как выглядел Северный мост Киева почти 50 лет назад. Редкий снимок зафиксировал тестирование Северного моста перед открытием.

Соответствующее фото опубликовало сообщество "Спрага: в Киеве интересно" в Facebook.

Киев, 1976 год. Мост, который испытывали на прочность грузовиками. Фото: "Спрага: в Киеве интересно"/Facebook

Как выглядел Северный мост перед открытием — фото

Отмечается, что это редкое фото Северного моста (тогда — Московского) в момент финальных испытаний перед открытием.

На него выехали десятки грузовиков, чтобы проверить, выдержит ли конструкция. Строительство началось в 1971 году. Архитектор — Георгий Фукс.

Это был первый вантовый мост в СССР с одним пилоном. Высота пилона — 119 метров, а главный пролет у левого берега — 300 метров.

Десятки грузовиков тогда привлекли для тестирования конструкции перед ее открытием.

Как под публикацией сообщества объяснил один из пользователей, таким образом инженеры проверяли равномерность деформаций: нет ли перекосов, локальных проседаний или несимметричного поведения.

"Упругость — после снятия нагрузки мост должен вернуться в исходное положение (допустимые остаточные деформации очень малы)", — добавил объяснение Олег Брюховец.

Что известно о Северном мосте в Киеве

Северный мост в Киеве (до 2018 года — Московский мост) — один из крупнейших и самых известных мостов столицы. Он соединяет правый и левый берега Днепра, соединяя Оболонь с жилым массивом Троещина.

Открытие — 3 декабря 1976 года;

Тип — вантовый мост с одним пилоном;

Размеры — длина — около 816 м, главный пролет — 300 м, высота пилона — 119 м;

Авторы проекта — инженеры Г. Б. Фукс, Б. М. Гребень, Е. А. Левинский, Б. С. Романенко; архитектор А. В. Добровольский;

Значение — является ключевой транспортной артерией для жителей Троещины и северных районов Киева.

