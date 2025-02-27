Движение общественного транспорта в Киеве во время воздушных тревог — в КГГА анонсировали изменения в правилах

Транспортный коллапс в Киеве. Иллюстративное фото: УНИАН

Решение об остановке общественного транспорта во время воздушной тревоги в Киеве остается дискуссионным. Однако уже есть наработки относительно того, как можно было бы решить вопрос.

Об этом заявил представитель Киевской городской военной администрации (КГВА) Евгений Иевлев в эфире Вечір.LIVE.

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Как могут изменить правила остановки транспорта

По словам Иевлева, сейчас КГВА проводит консультации с Государственной службой по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), правоохранителями и Силами обороны Киева, чтобы оценить целесообразность изменений в правилах остановки общественного транспорта во время воздушной тревоги.

"Не весь транспорт останавливается во время тревог, хотя должен был бы. Согласно принятому решению, останавливаться должны и частные перевозчики, и государственный транспорт, и весь общественный транспорт. Есть позиция, что это абсолютно неправильное решение, в то же время уже наработаны предложения от Сил обороны и всех участников обороны Киева по изменениям. Предложение по принятию решения будет вынесено на Совет обороны", — сказал представитель КГВА.

Иевлев отметил, что главным изменением в правилах может стать то, что перевозчик самостоятельно будет принимать решение: останавливать транспорт и следовать вместе с людьми в укрытие или продолжать движение.

"То есть все сделано для того, чтобы избежать коллапса возле мостов и в метро", — подытожил спикер.

Ранее мы писали, что Киев является едва ли не единственным городом в Украине, в котором общественный транспорт останавливается во время воздушных тревог. Однако это планируют изменить.

Также мы сообщали, что транспортным предприятиям Киева стало не хватать работников.