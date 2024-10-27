В Киеве суд взыскал с компании более 7 млн грн.

Железная дорога в Борисполь. Фото: Facebook/Гройсман

В Киеве с компании взыскали 7,13 миллионов гривен в пользу "Укрзализныци". Она получила подряд в сговоре с другим предприятием по строительным работам на железнодорожном сообщеним в Борисполь.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В сентябре 2018 года филиал "Укрзализныци" заказал у "Рілейд" изготовление и монтаж металлоконструкций навеса над платформами, павильоном на объекте строительства железнодорожного сообщения Киев — Международный аэропорт "Борисполь" за 5,94 миллиона гривен. Но было дополнительное соглашение об увеличении цены — до конца года филиал УЗ передал подрядчику 7,13 миллиона гривен.

В ходе торгов на платформе Prozorro конкурентом было ООО "Укрспецтехрембуд". В 2023 году Антимонопольный комитет признал, что обе компании "нарушили закон о защите экономической конкуренции", согласовав свои действия при подготовке и участии в закупках, которые привели к искажению результатов торгов.

Решение суда

Во время суда договор между "Укрзализныцей" и ООО "Рілейд" был признан недействительным, с частной фирмы взыскали 7,13 миллиона гривен.

Напомним, в Киеве подрядчик, который должен был строить станцию метро, возложил выделенные средства на депозит. Прокуратура взыскала с него 139 миллионов гривен.

А основатель и глава "Офиса трансформации" Максим Бахматов заявил, что в Киеве за последние десять лет не было реализовано ни одного крупного проекта по строительству.