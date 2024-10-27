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У Києві компанія завищила ціну за роботи для УЗ — рішення суду

27 жовтня 2024 11:10
Євгенія Брюховецька - редактор
У Києві суд стягнув з компанії понад 7 млн грн — подробиці
Залізниця до Борисполя. Фото: Facebook/Гройсман
Євгенія Брюховецька - редактор

У Києві з компанії стягнули 7,13 мільйонів гривень на користь "Укрзалізниці". Вона отримала підряд у змові з іншим підприємством щодо будівельних робіт на залізничному сполученні до Борисполя.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У вересні 2018 року філія "Укрзалізниці" замовила у "Рілейд" виготовлення та монтаж металоконструкцій навісу над платформами, павільйоном на об`єкті будівництва залізничного сполучення Київ — Міжнародний аеропорт "Бориспіль" за 5,94 мільйона гривень. Але була додаткова угода про збільшення ціни — до кінця року філія УЗ передала підряднику 7,13 мільйона гривень.

Під час торгів на платформі Prozorro конкурентом було ТОВ "Укрспецтехрембуд". У 2023 році Антимонопольний комітет визнав, що обидві компанії "порушили закон про захист економічної конкуренції", узгодивши свої дії під час підготовки та участі у закупівлі, які призвели до спотворення результатів торгів.

Рішення суду

Під час суду договір між "Укрзалізницею" та ТОВ "Рілейд" був визнаний недійсним, з приватної фірми стягнули 7,13 мільйона гривень. 

Нагадаємо, у Києві підрядник, який мав будувати станцію метро, поклав виділені кошти на депозит. Прокуратура стягнула з нього 139 мільйонів гривень.

А засновник і голова "Офісу трансформації" Максим Бахматов заявив, що у Києві за останні десять років не було реалізовано жодного великого проєкту з будівництва.

Київ аеропорт Бориспіль Укрзалізниця потяг підприємства судові рішення

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