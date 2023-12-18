В Киеве будут компенсировать проезд из-за закрытых станций метро — когда начнут возвращать деньги

Вагон метро на станции. Фото: Kyiv Metro

В Киеве внедрят систему компенсаций для киевлян, осуществляющих пересадки через закрытые станции метро от "Теремков" до "Лыбидской". Возврат средств действует для пластиковой и цифровой карты, и QR-билетов.

Об этом сообщили в Киевпасстрансе.

Читайте также:

В Киеве внедрят систему компенсаций

Уже с сегодняшнего дня, 18 декабря, жители столицы, которые использовали дополнительный транспорт из-за закрытия станций "синей" ветки метрополитена, начнут получать компенсации. Она будет действовать, пока полностью не завершат ремонт между станциями "Демеевская" и "Лыбидская".

"Например, если воспользоваться автобусом 2-М из Теремков до Лыбидской, а потом доехать в центр на метро — одна из двух потраченных поездок вернется на карту. Даже за две или три вынужденные пересадки, все равно платите только одну поездку. Но время в дороге не должно превышать два часа, чтобы компенсация сработала", — указали в Киевпасстранс.

Отмечается, что возмещение средств будет действовать для созданных из поездок пластиковой, цифровой карты и QR билетов. Средства за пользование транспортом будут возвращаться на следующий день на карту.

"Карту нужно валидировать в наземном транспорте и метро во время каждой пересадки, как обычно", — добавили в Киевпасстрансе.

Уведомление о внедрении системы компенсаций. Фото: скриншот поста Киевпасстранс

Напомним, летом следующего года в Киеве планируют закрыть на капитальный ремонт перегона еще две станции метро. Речь идет о станции метро "Тараса Шевченко" и "Почайная".

Добавим, что в Киеве над тоннелем метро возле бывшего Демеевского рынка начал проседать под землю асфальт. Вместе с ним произошло смещение торговых павильонов рынка. На улице было ограничено движение пешеходов.