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В Киеве коммунальные службы ликвидируют последствия снегопада

14 января 2024 09:17
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Киеве коммунальные службы ликвидируют последствия снегопада
Коммунальщики убирают снег. Фото: Новини.LIVE
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Киеве коммунальные службы осуществляют ликвидацию последствий снегопада. К работе привлечены 218 единиц техники "Киевавтодора".

Об этом сообщает КГГА.

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Так, к уборке снега в столице задействовано 307 работников в составе 57 бригад по ручной уборке — дорожники очищают от снега остановки, узкие тротуары, лестницы, островки безопасности и пешеходные переходы.

В то же время в парках и скверах работают "зеленстроевцы". Там к ликвидации последствий непогоды привлечены 23 единицы техники и 291 работник.

А на придомовых территориях снег убирают работники управляющих компаний.

В КГГА призвали столичных водителей быть максимально осмотрительными на дорогах и соблюдать безопасную дистанцию, а пешеходов — быть осторожными и не забывать носить фликеры в темное время суток.

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Скриншот сообщения КГГА

Напомним, что накануне Киев также засыпал снегом. В городе 279 единиц снегоуборочной техники работали на улицах засыпанного снегом города. Водителей просили не парковать автомобили на обочинах дорог, чтобы не мешать работе коммунальщиков.

Кроме того, погода в Украине 14 января будет со значительными осадками. Синоптики также предупреждают украинцев об опасности и отмечают вероятную гололедицу и вьюги.

коммунальные услуги
Киев
непогода
снег
зима

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