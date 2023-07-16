В Киеве критическая ситуация с мостами: Кличко рассказал, где довольно рискованно ездить

Коммунальщики ремонтируют мост в Киеве. Фото: Виталий Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что пять главных автодорожных мостов в городе нельзя использовать, а шестой — до сих пор не достроен. По его словам, в настоящее время ведется ремонт Северного и Южного мостов, а мосты Патона и Метро находятся в критическом состоянии.

Об этом Кличко сообщил в соцсетях.

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Мост Патона

Относительно моста Патона, Кличко уточнил, что городской командой регулярно проводятся инспекции и критически важные ремонтные работы для поддержания его работоспособности.

Мост Метро

Кличко отметил, что мост Метро находится в аварийном состоянии. Его дизайн был экспериментальным в советское время, и сегодня он является последним из нескольких таких мостов, оставшихся в СССР. Стоимость его реконструкции составит, по меньшей мере, 500 миллионов евро, как указано в оценках европейских экспертов (EBRD), с которыми был разработан проект до начала конфликта.

В дополнение к этому, Кличко выделил, что для того, чтобы снять нагрузку с моста Метро и закрыть его для ремонта, ведутся усиленные работы по запуску автодорожного сообщения между левым и правым берегами Подольско-Воскресенским мостом в текущем году.

Северный и Южный мосты

Мэр также подчеркнул, что ведутся работы по ремонту Северного моста и замене деформационных швов на Южном мосту. Завершение этих работ планируется к концу летнего сезона. С 2018 по 2022 годы были проведены ремонтные работы на 23 мостах в городе.

Дарницкий мост

Касательно Дарницкого моста, Кличко подчеркнул, что несмотря на сообщения о его завершении, этот мост является частью инфраструктуры Киева, но находится в ведении не города, а Министерства инфраструктуры. Более 20 лет этот объект оставался недостроенным. Город уже несколько лет пытается передать сооружение на свой баланс для того, чтобы иметь возможность обслуживать его и завершить строительство, однако это так и не произошло.

Сообщение Виталия Кличко. Фото: скриншот

Напомним, что киевский городской голова Виталий Кличко рассказал о пешеходном городе, который будет установлен на Оболони. Известно, что его создают из последней партии стали "Азовстали".

Также Виталий Кличко отреагировал на претензии Государственной комиссии по проверке мостовых сооружений по мостам в столице.