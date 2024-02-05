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В Киеве легковушка на высокой скорости влетела в авто — среди пострадавших ребенок

5 февраля 2024 13:01
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Киеве легковушка на высокой скорости влетела в авто — среди пострадавших ребенок
Последствия ДТП на Оболони в Киеве. Фото: полиция Киева
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Киеве вечером 4 февраля произошло дорожно-транспортное происшествие на Оболони по адресу улица Героев Днепра, в результате которого пять человек были доставлены в больницу. Среди пострадавших есть 7-летний ребенок.

Об этом 5 февраля сообщила полиция Киева.

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ДТП на Оболони 4 февраля 2024 года

Вечером 4 февраля, примерно в 22:00 в полицию поступило сообщение о ДТП с пострадавшими. На место для изучения деталей события направили следственно-оперативную бригаду из городского управления по делам ДТП.

ДТП на Оболони
ДТП на Оболони в Киеве. Фото: полиция Киева

Прибыв на место, правоохранительные органы выяснили, что 39-летний водитель авто Ford Mustang, не выбрав правильный скоростной режим, вылетел на встречную полосу, где и произошло столкновение с авто марки Ford Mondeo. 

"В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля Ford Mustang, а также водитель и двое пассажиров автомобиля Ford Mondeo, среди которых 7-летний ребенок, получили телесные повреждения и были госпитализированы в больницу с различными телесными повреждениями", — сообщили в полиции Киева.

ДТП в Киеве
Сообщение полиции Киева. Фото: скриншот

Напомним, 28 января на Новоирпинской трассе произошло ДТП, в котором два легковых автомобиля столкнулись. Вследствие одна из машин была выброшена с дороги в кювет.

Кроме того, в окрестностях села Фастовец в Киевской области 23 января случилась авария с пострадавшими. Микроавтобус выехал за пределы дороги, в результате чего перевернулся в кювет.

ДТП
Киев
дети
дороги
полиция
авто

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