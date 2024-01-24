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В Киевской области микроавтобус вылетел в кювет — есть пострадавшие

24 января 2024 20:33
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Киевской области микроавтобус вылетел в кювет — есть пострадавшие
ДТП возле села Фастовец. Фото: Нацполиция
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Киевской области недалеко от села Фастовец произошло ДТП вчера, 23 января. Микроавтобус съехал в кювет и опрокинулся, из-за чего пострадали.

Об этом сообщает полиция Киевщины.

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ДТП возле Фастовца 23 января

"Авария произошла 23 января на автодороге вблизи села Фастовец", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, 55-летний водитель автобуса Mercedes Sprinter не справился с управлением, в результате чего съехал в кювет и опрокинулся.

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ДТП в Киевской области. Фото: Нацполиция

Отмечается, что в происшествии повреждения получили четверо пассажиров, их доставили в медицинское учреждение.

По данному факту следователи приступили к досудебному расследованию по ч. 1 ст. 286 УКУ.

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Скриншот сообщения Полиции Киевщины

Напомним, что вечером 23 января, на Русановской набережной Киева произошло дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль наехал на двух человек.

Также мы писали, что утром 22 января в Голосеевском районе Киева автомобиль наехал на пешехода. От полученных травм он скончался на месте ДТП. Водителю грозит от трех до восьми лет заключения.

ДТП
авария
Киевская область
автобусы

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