В Киеве врач будет принимать переселенцев из Мариуполя — как записаться

Врач принимает женщину с ребенком. Фото иллюстративное: freepik

В Киеве открыта запись на прием для оказания медицинской поддержки ВПЛ из Мариуполя, которые проживают в столице. Ниже можно получить подробную информацию о том, как завтра, 13 февраля, попасть на медицинскую консультацию.

Об этом сообщает пресс-служба киевского филиала благотворительного фонда "Я.Мариуполь".

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Завтра, 13 февраля, в бизнес-центре "Авант", на улице Якова Гнездовского (станция метро "Черниговская") для ВПЛ из Мариуполя в Киеве будет работать врач-терапевт и ревматолог Виктория Чаку.

На приеме мариупольцам можно будет заключить декларацию и быть в связи с семейным врачом. Также есть возможность пройти первичный медосмотр, получить направление на обследование, или рецепт на лекарства.

Время консультаций продлится с 9:00 до 12:00. Записаться можно по ссылке.

Напомним, ранее в Киеве на Бессарабской площади родные пленных защитников Мариуполя вышли на митинг в воскресенье. Выход на площадь около 200 человек, стал самым большим и мощным митингом за полтора месяца.

Добавим, также мы рассказывали, как житель Мариуполя Владимир Цема-Бурсов пробыл в российском плену 20 месяцев, и после обмена пленными похудел на 40 кг.