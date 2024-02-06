У Києві в одній з лікарень медики не отримують зарплату вже четвертий місяць — деталі

Київська міська дитяча інфекційна лікарня. Ілюстративне фото: kyivcity.gov

У Київській міській дитячій лікарні спалахнув скандал через невиплату заробітної платні медикам. Працівники закладу не отримують кошти за свою роботу четвертий місяць поспіль.

Про це повідомлило ТСН у понеділок, 6 лютого, з посиланням на слова лікарів.

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Як розповіли працівники медичного закладу, через довготривалу затримку зарплатні велика кількість персоналу вже звільнилася та змушені шукати іншу роботу, а сама лікарня продовжує працювати.

"Першими розбіглися працівники реанімації, тобто у дитячій інфекційній лікарні її вже не існує! І це за умов, коли у нас спалах коронавірусу та грипу і є багато хворих у важкому стані", — поділився один з медиків.

Лікарі кажуть, що якщо так буде і надалі — киянам доведеться возити дітей з інфекційною патологією на лікування до інших обласних центрів.

"Але це ж не припустимо для Києва! У реанімації інфекційної лікарні виходжували діток ще без імені, яким було 25 днів від народження. А що тепер робити, коли фахівці пішли? Адже потрібно знати, як лікувати таких крихіток, як до них елементарно підійти та зробити якусь маніпуляцію", — обурюється інший працівник закладу.

Крім того, медична установа ще й отримала штраф через непрацюючу реанімацію, а всі проблеми почалися, коли колишній керівник лікарні виїхала за кордон.

Водночас виконувачка обов’язків директорки лікарні відмовилася коментувати ситуацію, пояснивши це тим, що треба дозвіл від керівництва Департаменту охорони здоров’я КМДА.

В самому Департаменті відповіли лише, що фінансується лікарня не з міського бюджету, а від Національної служби здоров’я України.

Реакція НСЗУ

Журналісти ТСН звернулися до керівництва НСЗУ із запитом щодо скандалу навколо лікарні.

"Національна служба здоров’я України повністю виконала свої зобов’язання за договором про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, який був укладений у 2023 році, та здійснила оплату за медичні послуги КНП "Київська міська дитяча клінічна інфекційна лікарня" на загальну суму 21 млн 825 тис. 085 грн", — йдеться у відповіді.

Заклади охорони здоров’я, які уклали договір з НСЗУ, самостійно розпоряджаються виділеними коштами, які отримують за надання послуг.

А власником комунальних медичних закладів є місцеві органи влади — саме вони відповідають за утримання закладу, призначають і звільняють директора медзакладу та відповідають за його ефективність на посаді.

Нагадаємо, що після обшуків, які провели правоохоронці, Київський міський клінічний госпіталь ветеранів уклав договори щодо ремонту приміщень, вартість якого становила 288 млн грн. Такий договір госпіталь уклав з генеральним підрядником ТОВ "Абсолют-клімат" 10-19 січня.

Крім того, Київська міська рада влаштувала "таємний розпил" бюджету на ремонті столичного військового госпіталю ветеранів війни. На це планувалось витратити 1 мільярд гривень.