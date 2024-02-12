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У Києві лікар прийматиме переселенців з Маріуполя — як записатися

12 лютого 2024 22:24
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
У Києві лікар прийматиме переселенців з Маріуполя — як записатися
Лікар приймає жінку з дитиною. Фото ілюстративне: freepik
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

У Києві відкрито запис на прийом для надання медичної підтримки ВПО з Маріуполя, які проживають у столиці. Нижче можна отримати детальну інформацію про те, як завтра, 13 лютого, потрапити на медичну консультацію.

Про це повідомляє пресслужба київської філії благодійного фонду "Я.Маріуполь".

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Де у Києві  маріупольцям отримати медичну підтримку

Завтра, 13 лютого, в бізнес-центрі "Авант", на вулиці Якова Гніздовського, (станція метро "Чернігівська") для ВПО з Маріуполя у Києві працюватиме лікар-терапевт та ревматолог Вікторія Чаку. 

На прийомі маріупольцям можна буде укласти декларацію та бути на зв’язку з сімейним лікарем. Також є можливість пройти первинний медогляд, отримати направлення на обстеження, або ж рецепт на ліки. 

Час консультацій триватиме з 9:00 до 12:00. Записатись можна за посиланням.

Нагадаємо, раніше у Києві на Бессарабській площі рідні полонених захисників Маріуполя вийшли на мітинг у неділю. Вихід на площу  близько 200 людей, став найбільшим та найпотужнішим мітингом за півтора місяця.

Додамо, також ми розповідали, як мешканець Маріуполя Володимир Цема-Бурсов пробув у російському полоні 20 місяців, і після обміну полоненими схуд на 40 кг.

Київ
Маріуполь
Україна
медицина
ВПО

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