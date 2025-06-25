Протест под стенами КГГА - детали

В Киеве люди вышли на протест под КГГА — фоторепортаж
В среду, 25 июня, в столице под стенами Киевской городской государственной администрации состоялась акция против коррупции. Люди пришли под здание КГГА с плакатами и флагами.
Об этом информируют Новини.LIVE с места события.
Акция под стенами КГГА — что требуют люди
Сегодня, 25 июня, люди протестовали под стенами КГГА против коррупции. Участники акции требовали остановить взяточничество в столичной власти.
Люди в руках держали плакаты, в частности на некоторых из них были следующие надписи: "Стоп коррупции", "Долой всех коррупционеров", "Где виноваты в дерибане на укреплениях" и тому подобное...
Среди митингующих также были и люди в военной форме.
Один из участников акции показал обращение к КГГА с требованиями — обратить внимание на коррупцию, первоочередные потребности ветеранов, инвалидов, а также на поддержку действующим военнослужащим.
Напомним, что недавно в Киеве под зданием Киевской городской государственной администрации (КГГА) состоялся митинг предпринимателей.
А 10 июня представители малого бизнеса на акции под КГГА заявили о голодовке.
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