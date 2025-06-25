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Главная Киев В Киеве люди вышли на протест под КГГА — фоторепортаж

В Киеве люди вышли на протест под КГГА — фоторепортаж

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Дата публикации 25 июня 2025 13:26
Протест под стенами КГГА - детали
Акция под стенами КГГА. Фото: Новини.LIVE
Ключові моменти Акция под стенами КГГА — что требуют люди

В среду, 25 июня, в столице под стенами Киевской городской государственной администрации состоялась акция против коррупции. Люди пришли под здание КГГА с плакатами и флагами.

Об этом информируют Новини.LIVE с места события.

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Акція КМДА
Акция под стенами КГГА. Фото: Новини.LIVE

Акция под стенами КГГА — что требуют люди

Сегодня, 25 июня, люди протестовали под стенами КГГА против коррупции. Участники акции требовали остановить взяточничество в столичной власти.

Акція КМДА
Акция под стенами КГГА. Фото: Новини.LIVE

Люди в руках держали плакаты, в частности на некоторых из них были следующие надписи: "Стоп коррупции", "Долой всех коррупционеров", "Где виноваты в дерибане на укреплениях" и тому подобное...

Среди митингующих также были и люди в военной форме.

Акція КМДА
Акция под стенами КГГА. Фото: Новини.LIVE
Акція КМДА
Акция под стенами КГГА. Фото: Новини.LIVE

Один из участников акции показал обращение к КГГА с требованиями — обратить внимание на коррупцию, первоочередные потребности ветеранов, инвалидов, а также на поддержку действующим военнослужащим.

Акція КМДА
Акция под стенами КГГА. Фото: Новини.LIVE

Напомним, что недавно в Киеве под зданием Киевской городской государственной администрации (КГГА) состоялся митинг предпринимателей.

А 10 июня представители малого бизнеса на акции под КГГА заявили о голодовке.

митинг коррупция протесты КГГА акция
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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