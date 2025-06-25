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Головна Київ У Києві люди вийшли на протест під КМДА — фоторепортаж

У Києві люди вийшли на протест під КМДА — фоторепортаж

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Дата публікації: 25 червня 2025 13:26
Протест під стінами КМДА — деталі
Акція під стінами КМДА. Фото: Новини.LIVE
Ключові моменти Акція під стінами КМДА — що вимагають люди

У середу, 25 червня, у столиці під стінами Київської міської державної адміністрації відбулася акція проти корупції. Люди прийшли під будівлю КМДА з плакатами та прапорами.

Про це інформують Новини.LIVE з місця події.

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Акція КМДА
Акція під стінами КМДА. Фото: Новини.LIVE

Акція під стінами КМДА — що вимагають люди

Сьогодні, 25 червня, люди протестували під стінами КМДА проти корупції. Учасники акції вимагали зупинити хабарництво у столичній владі.

Акція КМДА
Акція під стінами КМДА. Фото: Новини.LIVE

Люди в руках тримали плакати, зокрема на деяких з них були наступні написи: "Стоп корупції", "Геть усіх корупціонерів", "Де винні в дерибані на укріпленнях" тощо...

Серед мітингувальників також були й люди у військовій формі.

Акція КМДА
Акція під стінами КМДА. Фото: Новини.LIVE
Акція КМДА
Акція під стінами КМДА. Фото: Новини.LIVE

Один з учасників акції показав звернення до КМДА з вимогами — звернути увагу на корупцію, першочергові потреби ветеранів, інвалідів, а також на підтримку чинним військовослужбовцям.

Акція КМДА
Акція під стінами КМДА. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, що нещодавно в Києві під будівлею Київської міської державної адміністрації (КМДА) відбувся мітинг підприємців.

А 10 червня представники малого бізнесу на акції під КМДА заявили про голодування.

мітинг корупція протести КМДА акція
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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