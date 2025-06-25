Протест під стінами КМДА — деталі

У Києві люди вийшли на протест під КМДА — фоторепортаж
У середу, 25 червня, у столиці під стінами Київської міської державної адміністрації відбулася акція проти корупції. Люди прийшли під будівлю КМДА з плакатами та прапорами.
Про це інформують Новини.LIVE з місця події.
Акція під стінами КМДА — що вимагають люди
Сьогодні, 25 червня, люди протестували під стінами КМДА проти корупції. Учасники акції вимагали зупинити хабарництво у столичній владі.
Люди в руках тримали плакати, зокрема на деяких з них були наступні написи: "Стоп корупції", "Геть усіх корупціонерів", "Де винні в дерибані на укріпленнях" тощо...
Серед мітингувальників також були й люди у військовій формі.
Один з учасників акції показав звернення до КМДА з вимогами — звернути увагу на корупцію, першочергові потреби ветеранів, інвалідів, а також на підтримку чинним військовослужбовцям.
Нагадаємо, що нещодавно в Києві під будівлею Київської міської державної адміністрації (КМДА) відбувся мітинг підприємців.
А 10 червня представники малого бізнесу на акції під КМДА заявили про голодування.
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