Протест підприємців під КМДА у Києві 16 червня — фоторепортаж

Підприємці на мітингу під КМДА. Фото: Новини.LIVE

У понеділок, 16 червня, в Києві під будівлею Київської міської державної адміністрації (КМДА) відбувся мітинг підприємців. Це вже друга акція за останні кілька днів.

Як відбувалася акція, пропонуємо подивитися у фоторепортажі Новини.LIVE.

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На мітингу підприємці вимагають від міської влади припинити демонтаж малих архітектурних форм (МАФів), з яких багато хто веде свій бізнес.

Учасники акції заявляють, що регулярно сплачують податки, однак залишаються без робочих місць. Минулого тижня підприємці вже виходили з аналогічними вимогами, звертаючись особисто до мера столиці Віталія Кличка.

Жінки на акції під держадміністрацією. Фото: Новини.LIVE

На мітинг підприємці взяли дітей. Фото: Новини.LIVE

ФОПи на акції під стінами КМДА. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, останній мітинг підприємців відбувся під будівлею КМДА 12 червня.

А 10 червня представники малого бізнесу на акції під КМДА заявили про голодування.