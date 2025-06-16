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Головна Київ У Києві підприємці вийшли на мітинг під КМДА — фоторепортаж

У Києві підприємці вийшли на мітинг під КМДА — фоторепортаж

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Дата публікації: 16 червня 2025 13:58
Протест підприємців під КМДА у Києві 16 червня — фоторепортаж
Підприємці на мітингу під КМДА. Фото: Новини.LIVE
Ключові моменти Мітинг підприємців у Києві

У понеділок, 16 червня, в Києві під будівлею Київської міської державної адміністрації (КМДА) відбувся мітинг підприємців. Це вже друга акція за останні кілька днів. 

Як відбувалася акція, пропонуємо подивитися у фоторепортажі Новини.LIVE.

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Мітинг підприємців у Києві

На мітингу підприємці вимагають від міської влади припинити демонтаж малих архітектурних форм (МАФів), з яких багато хто веде свій бізнес.

Учасники акції заявляють, що регулярно сплачують податки, однак залишаються без робочих місць. Минулого тижня підприємці вже виходили з аналогічними вимогами, звертаючись особисто до мера столиці Віталія Кличка.

Мітинг підприємців КМДА
Жінки на акції під держадміністрацією. Фото: Новини.LIVE
Мітинг підприємців КМДА
На мітинг підприємці взяли дітей. Фото: Новини.LIVE
Мітинг підприємців КМДА
ФОПи на акції під стінами КМДА. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, останній мітинг підприємців відбувся під будівлею КМДА 12 червня. 

А 10 червня представники малого бізнесу на акції під КМДА заявили про голодування.

Київ мітинг ФОП протести КМДА акція підприємці
Василій Наумов - Редактор
Автор:
Василій Наумов
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