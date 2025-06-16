Протест підприємців під КМДА у Києві 16 червня — фоторепортаж

У Києві підприємці вийшли на мітинг під КМДА — фоторепортаж
У понеділок, 16 червня, в Києві під будівлею Київської міської державної адміністрації (КМДА) відбувся мітинг підприємців. Це вже друга акція за останні кілька днів.
Як відбувалася акція, пропонуємо подивитися у фоторепортажі Новини.LIVE.
Мітинг підприємців у Києві
На мітингу підприємці вимагають від міської влади припинити демонтаж малих архітектурних форм (МАФів), з яких багато хто веде свій бізнес.
Учасники акції заявляють, що регулярно сплачують податки, однак залишаються без робочих місць. Минулого тижня підприємці вже виходили з аналогічними вимогами, звертаючись особисто до мера столиці Віталія Кличка.
Нагадаємо, останній мітинг підприємців відбувся під будівлею КМДА 12 червня.
А 10 червня представники малого бізнесу на акції під КМДА заявили про голодування.
Читайте Новини.LIVE!