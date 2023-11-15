В Киеве локализовали масштабный прорыв теплосети — сколько домов без отопления
В Киеве локализовали масштабный прорыв теплосети по улице Голосеевской. Там начались ремонтные работы.
Об этом сообщает КГГА.
Ремонт теплосети
В КГГА рассказали, что на время проведения ремонтных работ приостановлено теплоснабжение девяти жилых домов.
"Восстановление услуг централизованного отопления и горячего водоснабжения ожидается в течение суток после завершения ремонта", — говорится в сообщении.
Прорыв произошел сегодня ночью, 15 ноября, около полуночи. Повреждение повлекло за собой проседание почвы и утечку теплоносителя наружу.
Напомним, в эту ночь на улице Саперно-Слободской в Киеве прорвало трубу с горячей водой. Из-за этого дома и автомобили объяла густая пара.
Также мы писали, что в Киеве 2 ноября произошел прорыв теплотрассы у станции метро "Олимпийская". Несколько улиц столицы затопило горячей водой.
Добавим, в Киеве сообщили о емкости с неизвестным содержанием вблизи железнодорожных путей в Днепровском районе. Впоследствии выяснилось, что внутри 20 кг ртути.
Читайте Новини.LIVE!