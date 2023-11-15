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В Киеве локализовали масштабный прорыв теплосети — сколько домов без отопления

15 ноября 2023 09:40
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Киеве локализовали масштабный прорыв теплосети — сколько домов без отопления
Затопленные улицы в Киеве. Архивное фото: Facebook/Киев Автомобильный
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Киеве локализовали масштабный прорыв теплосети по улице Голосеевской. Там начались ремонтные работы.

Об этом сообщает КГГА.

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Ремонт теплосети

В КГГА рассказали, что на время проведения ремонтных работ приостановлено теплоснабжение девяти жилых домов.

"Восстановление услуг централизованного отопления и горячего водоснабжения ожидается в течение суток после завершения ремонта", — говорится в сообщении.

Прорыв произошел сегодня ночью, 15 ноября, около полуночи. Повреждение повлекло за собой проседание почвы и утечку теплоносителя наружу.

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Пост КГГА. Фото: скриншот

Напомним, в эту ночь на улице Саперно-Слободской в Киеве прорвало трубу с горячей водой. Из-за этого дома и автомобили объяла густая пара.

Также мы писали, что в Киеве 2 ноября произошел прорыв теплотрассы у станции метро "Олимпийская". Несколько улиц столицы затопило горячей водой.

Добавим, в Киеве сообщили о емкости с неизвестным содержанием вблизи железнодорожных путей в Днепровском районе. Впоследствии выяснилось, что внутри 20 кг ртути.

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