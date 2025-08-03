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Главная Киев В Киеве звучит воздушная тревога — слышны мощные взрывы

В Киеве звучит воздушная тревога — слышны мощные взрывы

Ua ru
Дата публикации 3 августа 2025 01:06
В Киеве слышали взрывы после угрозы применения баллистики со стороны российских оккупантов
Система ПВО. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

В столице Украины объявлена воздушная тревога. Местные власти призывают жителей Киева срочно направляться в укрытия.

Об этом сообщает КГГА.

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Что известно на данный момент

В Киеве звучит воздушная тревога — слышны мощные взрывы - фото 1
Информация от КГГА. Фото: Скриншот

В Киеве были слышны взрывы. Мониторинговые каналы сообщают об угрозе баллистики.

В Киеве звучит воздушная тревога — слышны мощные взрывы - фото 2
Сообщение главы КГВА. Фото: Скриншот

Угрозу применения баллистических ракет российскими оккупантами подтвердил и начальник КГВА Тимур Ткаченко. Он призвал жителей столицы направляться в укрытия.

Ситуация с воздушными тревогами в Украине

В Киеве звучит воздушная тревога — слышны мощные взрывы - фото 3
Воздушные тревоги в Украине. Фото: Скриншот

Согласно данным мониторингового сервиса Ukrainealarm, на 01:17 в Украине под угрозами атак оккупантов РФ находятся Киевская, Черниговская, Сумская, Харьковская, Луганская, Донецкая, Кировоградская, Черкасская, Винницкая и Житомирская области.

Напомним, 1 августа Владимир Зеленский посетил место удара РФ по многоэтажке в Киеве. Тогда от прямого попадания ракеты погиб 31 житель дома, среди которых пятеро детей.

А в Министерстве внутренних дел Украины рассказали подробности поисково-спасательных работ после удара РФ по Киеву.

Киев взрыв воздушная тревога атака балистическая атака
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
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