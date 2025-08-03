В Киеве слышали взрывы после угрозы применения баллистики со стороны российских оккупантов

В Киеве звучит воздушная тревога — слышны мощные взрывы
В столице Украины объявлена воздушная тревога. Местные власти призывают жителей Киева срочно направляться в укрытия.
Об этом сообщает КГГА.
Что известно на данный момент
В Киеве были слышны взрывы. Мониторинговые каналы сообщают об угрозе баллистики.
Угрозу применения баллистических ракет российскими оккупантами подтвердил и начальник КГВА Тимур Ткаченко. Он призвал жителей столицы направляться в укрытия.
Ситуация с воздушными тревогами в Украине
Согласно данным мониторингового сервиса Ukrainealarm, на 01:17 в Украине под угрозами атак оккупантов РФ находятся Киевская, Черниговская, Сумская, Харьковская, Луганская, Донецкая, Кировоградская, Черкасская, Винницкая и Житомирская области.
Напомним, 1 августа Владимир Зеленский посетил место удара РФ по многоэтажке в Киеве. Тогда от прямого попадания ракеты погиб 31 житель дома, среди которых пятеро детей.
А в Министерстве внутренних дел Украины рассказали подробности поисково-спасательных работ после удара РФ по Киеву.
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