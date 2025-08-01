Зеленський приїхав на місце удару РФ у Києві

Президент України Володимир Зеленський на місці удару РФ у Києві. Фото: Зеленський/Telegram

У п'ятницю, 1 серпня, Президент України Володимир Зеленський відвідав місце удару РФ по багатоповерхівці у Києві. Глава держави вшанував пам'ять загиблих та поклав квіти.

Про це лідер повідомив у Telegram.

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Сьогодні, 1 серпня, Президент України Володимир Зеленський відвідав місце удару РФ по житловому будинку у Святошинському районі Києва. Лідер вшанував пам'ять загиблих та поклав квіти до імпровізованого меморіалу біля багатоповерхівки.

Крім того, глава держави особисто подякував рятувальникам, які сьогодні завершили пошуково-рятувальні роботи.

Зеленський на місці удару РФ у Києві. Фото: Зеленський/Telegram

"Те, що робить Росія, неможливо виправдати. Ми ніколи не пробачимо вбивств наших людей, цих жорстоких ударів. Учорашнім ударом по Києву Росія вбила 31 людину. Сто сімдесят дев'ять людей постраждали. Щирі співчуття рідним, близьким, усім, хто втратив найдорожче. Це один із найжорстокіших ударів по столиці.



Сьогодні на місці зруйнованого підʼїзду девʼятиповерхового будинку поспілкувався з нашими людьми. Держава обовʼязково допоможе й підтримає всіх постраждалих", — зазначив президент.

Зеленський на місці удару РФ у Києві поруч з рятувальниками. Фото: Зеленський/Telegram

Зокрема, він подякував кожному, хто працював на місці атаки.



"І я дякую кожному, хто працював на місці — рятував, лікував, розбирав завали. Така взаємопідтримка надзвичайно важлива. Ми обовʼязково продовжимо роботу заради більшого захисту наших людей", — наголосив Зеленський.

Зазначимо, що внаслідок масованого удару РФ по Києву в ніч проти 31 липня загинула 31 людина, серед них п’ять дітей. Діти — 2007 рік народження, 2011-й, 14-й, 18-й, навіть 22-й рік народження. Внаслідок обстрілу 159 людей постраждали.

Раніше ми інформували, що внаслідок атаки РФ на Київ 31 липня під завалами будинку загинула ціла сім'я, вижив лише кіт.

У Міністерстві внутрішніх справ України розповіли подробиці пошуково-рятувальних робіт після удару РФ по Києву.