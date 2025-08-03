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Головна Київ У Києві лунає повітряна тривога — чутні потужні вибухи

У Києві лунає повітряна тривога — чутні потужні вибухи

Ua ru
Дата публікації: 3 серпня 2025 01:06
У Києві чули вибухи після загрози застосування балістики з боку російських окупантів
Система ППО. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

У столиці України оголошено повітряну тривогу. Місцева влада закликає мешканців Києва терміново прямувати до укриттів.

Про це повідомляє КМДА.

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Що відомо на цей момент

У Києві лунає повітряна тривога — чутні потужні вибухи - фото 1
Інформація від КМДА. Фото: Скриншот

У Києві було чутно вибухи. Моніторингові канали повідомляють про загрозу балістики. 

У Києві лунає повітряна тривога — чутні потужні вибухи - фото 2
Повідомлення очільника КМВА. Фото: Скриншот

Загрозу застосування балістичних ракет російськими окупантами підтвердив і начальник КМВА Тимур Ткаченко. Він закликав мешканців столиці прямувати до укриттів.

Ситуація з повітряними тривогами в Україні

У Києві лунає повітряна тривога — чутні потужні вибухи - фото 3
Повітряні тривоги в Україні. Фото: Скриншот

Згідно з даними моніторингового сервісу Ukrainealarm, на 01:17 в Україні під загрозами атак окупантів РФ перебувають Київська, Чернігівська, Сумська, Харківська, Луганська, Донецька, Кіровоградська, Черкаська, Вінницька та Житомирська області. 

Нагадаємо, 1 серпня Володимир Зеленський відвідав місце удару РФ по багатоповерхівці у Києві. Тоді від прямого влучання ракети загинув 31 мешканець будинку, серед яких п'ятеро дітей. 

А у Міністерстві внутрішніх справ України розповіли подробиці пошуково-рятувальних робіт після удару РФ по Києву.

Київ вибух повітряна тривога атака балістична атака
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
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