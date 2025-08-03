У Києві чули вибухи після загрози застосування балістики з боку російських окупантів

Система ППО. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

У столиці України оголошено повітряну тривогу. Місцева влада закликає мешканців Києва терміново прямувати до укриттів.

Про це повідомляє КМДА.

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Що відомо на цей момент

Інформація від КМДА. Фото: Скриншот

У Києві було чутно вибухи. Моніторингові канали повідомляють про загрозу балістики.

Повідомлення очільника КМВА. Фото: Скриншот

Загрозу застосування балістичних ракет російськими окупантами підтвердив і начальник КМВА Тимур Ткаченко. Він закликав мешканців столиці прямувати до укриттів.

Ситуація з повітряними тривогами в Україні

Повітряні тривоги в Україні. Фото: Скриншот

Згідно з даними моніторингового сервісу Ukrainealarm, на 01:17 в Україні під загрозами атак окупантів РФ перебувають Київська, Чернігівська, Сумська, Харківська, Луганська, Донецька, Кіровоградська, Черкаська, Вінницька та Житомирська області.

Нагадаємо, 1 серпня Володимир Зеленський відвідав місце удару РФ по багатоповерхівці у Києві. Тоді від прямого влучання ракети загинув 31 мешканець будинку, серед яких п'ятеро дітей.

А у Міністерстві внутрішніх справ України розповіли подробиці пошуково-рятувальних робіт після удару РФ по Києву.