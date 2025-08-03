У Києві чули вибухи після загрози застосування балістики з боку російських окупантів

У Києві лунає повітряна тривога — чутні потужні вибухи
У столиці України оголошено повітряну тривогу. Місцева влада закликає мешканців Києва терміново прямувати до укриттів.
Про це повідомляє КМДА.
Що відомо на цей момент
У Києві було чутно вибухи. Моніторингові канали повідомляють про загрозу балістики.
Загрозу застосування балістичних ракет російськими окупантами підтвердив і начальник КМВА Тимур Ткаченко. Він закликав мешканців столиці прямувати до укриттів.
Ситуація з повітряними тривогами в Україні
Згідно з даними моніторингового сервісу Ukrainealarm, на 01:17 в Україні під загрозами атак окупантів РФ перебувають Київська, Чернігівська, Сумська, Харківська, Луганська, Донецька, Кіровоградська, Черкаська, Вінницька та Житомирська області.
Нагадаємо, 1 серпня Володимир Зеленський відвідав місце удару РФ по багатоповерхівці у Києві. Тоді від прямого влучання ракети загинув 31 мешканець будинку, серед яких п'ятеро дітей.
А у Міністерстві внутрішніх справ України розповіли подробиці пошуково-рятувальних робіт після удару РФ по Києву.
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