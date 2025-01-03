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В Киеве звучит воздушная тревога — что летит на столицу

3 января 2025 04:17
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
В Киеве объявлена воздушная тревога из-за атаки Шахедов
Работа мобильной группы ПВО. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

В Киеве раздаются сирены, как предупреждение о воздушной тревоге. Российские оккупанты атакуют столицу Украины.

Об этом сообщает КГГА.

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В этот момент на город надвигаются дроны-камикадзе Шахед. В городе работают силы ПВО. В КГГА напоминают, что для безопасности нужно направляться к укрытиям. Узнать о ближайшем можно узнать по ссылке.

В Киеве звучит воздушная тревога — что летит на столицу - фото 1
Уведомление о воздушной тревоге. Фото: Скриншот

Напомним, в Киеве в первый день нового года, 1 января, раздались мощные взрывы. В городе работали силы ПВО.

Также мы сообщали, что в Киеве в пострадавшем в результате утренней атаки российских беспилотников жилом доме во время проведения работ по разбору завалов спасатели обнаружили погибшую женщину.

ПВО дрон Шахид-136 воздушная тревога дроны война в Украине Шахед

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