У Києві внаслідок атаки БпЛА 1 січня загинула жінка

У Києві внаслідок атаки БпЛА загинула жінка
У Києві в житловому будинку, який постраждав внаслідок ранкової атаки російських безпілотників, під час проведення робіт з розбору завалів рятувальники виявили загиблу жінку. Рятувальна операція триває.
Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації у середу, 1 січня.
Внаслідок атаки БпЛА загинула жінка
В житловому будинку, який постраждав внаслідок атаки російських БпЛА, було виявлено тіло жінки. Рятувальники продовжують пошуково-рятувальну операцію.
В Офісі генпрокурора зазначили, що кількість постраждалих зросла до семи людей. Серед них дві вагітні жінки.
У Печерському районі триває ліквідація пожеж у житловому будинку та адмінбудівлі. Пошкоджено скління вікон школи та шести автомобілів. У Святошинському районі пожежу ліквідовано. Пошкоджені шість автомобілів та трамвайна колія.
Раніше ми повідомляли, що внаслідок ранкової атаки на Київ в Печерському районі горів дах Національного банку. Пожежу вдалося швидко ліквідувати.
Нагадаємо, у Києві в перший день нового року, 1 січня, пролунали потужні вибухи. В місті працювали сили ППО.
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