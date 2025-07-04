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В Киеве раздаются мощные звуки взрывов

Ua ru
Дата публикации 4 июля 2025 00:52
Взрывы в Киеве 4 июля из-за дронов
Мобильная группа ПВО. Фото: ОК "Север"

Взрывы в Киеве продолжают раздаваться прямо сейчас, в ночь на 4 июля. Враг массированно атакует дронами столицу.

Об этом в Telegram сообщает мэр Киева Виталий Кличко.

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"Взрывы в столице. Работают силы ПВО. Оставайтесь в укрытиях", — написал Кличко в 00:48.

Через несколько минут начальник КГВА Тимур Ткаченко призвал не снимать и не распространять работу ПВО, чтобы не помогать врагу корректировать удары.

Отметим, что сейчас в Киеве регулярно слышно движение дронов, работу ПВО, а также мощные взрывы.

Где объявили тревогу

По состоянию на 00:52 воздушную тревогу объявили по всей территории Украины. Причиной тому стал взлет МиГ-31К, что в свою очередь означает ракетную опасность для всей страны.

Вибухи у Києві 4 липня через дрони - фото 1
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, что тревога в Киеве продолжается еще с самого вечера, 3 июля. За это время в столице неоднократно раздавались звуки взрывов.

Также мы писали, что в Соломенском районе по меньшей мере дважды фиксировали падение обломков. Во втором случае горело нежилое помещение.

Киев взрыв обстрелы дрон Шахид-136 воздушная тревога Россия
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
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