Взрывы в Киеве 4 июля из-за дронов

Мобильная группа ПВО. Фото: ОК "Север"

Взрывы в Киеве продолжают раздаваться прямо сейчас, в ночь на 4 июля. Враг массированно атакует дронами столицу.

Об этом в Telegram сообщает мэр Киева Виталий Кличко.

Реклама

Читайте также:

Звуки взрывов в Киеве в ночь на 4 июля

"Взрывы в столице. Работают силы ПВО. Оставайтесь в укрытиях", — написал Кличко в 00:48.

Через несколько минут начальник КГВА Тимур Ткаченко призвал не снимать и не распространять работу ПВО, чтобы не помогать врагу корректировать удары.

Отметим, что сейчас в Киеве регулярно слышно движение дронов, работу ПВО, а также мощные взрывы.

Где объявили тревогу

По состоянию на 00:52 воздушную тревогу объявили по всей территории Украины. Причиной тому стал взлет МиГ-31К, что в свою очередь означает ракетную опасность для всей страны.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, что тревога в Киеве продолжается еще с самого вечера, 3 июля. За это время в столице неоднократно раздавались звуки взрывов.

Также мы писали, что в Соломенском районе по меньшей мере дважды фиксировали падение обломков. Во втором случае горело нежилое помещение.