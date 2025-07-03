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Головна Київ У Києві знову пролунали вибухи

У Києві знову пролунали вибухи

Ua ru
Дата публікації: 3 липня 2025 23:44
Вибухи у Києві 3 липня через дрони
Вибух у місті. Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Вибухи у Києві пролунали прямо зараз, пізно ввечері 3 липня. Ворог продовжує атакувати столицю дронами.

Про це повідомляє Telegram "Суспільне Новини".

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"У Києві знову вибух, повідомляють кореспонденти Суспільного", — о 23:38.

Зазначимо, що напередодні Повітряні сили ЗСУ фіксували в Київській області ударні дрони росіян. Крім того, тривога в столиці триває вже багато годин, із самого вечора.

Де оголосили тривогу

Станом на 23:44 карта повітряних тривог має такий вигляд.

У Києві знову пролунали вибухи - фото 1
Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, що кілька годин тому у Києві на тлі атаки РФ теж лунали вибухи. Зокрема, в столиці працювали сили ППО.

Пізніше стало відомо, що в Солом'янському районі на відкритій території зафіксовано падіння уламків. Обійшлося без постраждалих.

Київ вибух обстріли дрон Шахід-136 повітряна тривога війна в Україні
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
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