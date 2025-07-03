Вибухи у Києві 3 липня через дрони

У Києві знову пролунали вибухи
Вибухи у Києві пролунали прямо зараз, пізно ввечері 3 липня. Ворог продовжує атакувати столицю дронами.
Про це повідомляє Telegram "Суспільне Новини".
Звуки вибухів у Києві 3 липня ввечері
"У Києві знову вибух, повідомляють кореспонденти Суспільного", — о 23:38.
Зазначимо, що напередодні Повітряні сили ЗСУ фіксували в Київській області ударні дрони росіян. Крім того, тривога в столиці триває вже багато годин, із самого вечора.
Де оголосили тривогу
Станом на 23:44 карта повітряних тривог має такий вигляд.
Нагадаємо, що кілька годин тому у Києві на тлі атаки РФ теж лунали вибухи. Зокрема, в столиці працювали сили ППО.
Пізніше стало відомо, що в Солом'янському районі на відкритій території зафіксовано падіння уламків. Обійшлося без постраждалих.
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