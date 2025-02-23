Взрывы в Киеве 23 февраля - Россия атакует дронами

Работа ППО. Иллюстративное фото: Reuters

В Киеве вечером в воскресенье, 23 февраля, раздаются взрывы. В городе работают Силы ПВО по российским беспилотникам.

Об этом сообщил глава КГВА Тимур Ткаченко в Telegram.

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Сначала Ткаченко предупредил, что тревога в столице объявлена из-за российских БпЛА. Он призвал киевлян находиться в безопасных местах.

Скриншот поста Ткаченко

Позже он отметил, что в Киеве работает ПВО и подчеркнул важность жителям города держаться подальше от окон.

Скриншот поста Ткаченко

Отметим, что по состоянию на 23:00 воздушная тревога объявлена в половине областей Украины.

Карта воздушных тревог alert.in.ua

Напомним, в Киеве 24 февраля введут временные ограничения для автомобилей и общественного транспорта.

А в ГУР предупредили украинцев о возможности ракетного удара по Украине в третью годовщину полномасштабного вторжения России.