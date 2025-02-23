Вибухи у Києві 23 лютого - Росія атакує дронами

У Києві лунають вибухи, — КМВА
У Києві увечері в неділю, 23 лютого, лунають вибухи. У місті працюють Сили ППО по російських безпілотниках.
Про це повідомив голова КМВА Тимур Ткаченко у Telegram.
Атака на Київ 23 лютого
Спочатку Ткаченко попередив, що тривога у столиці оголошена через російські БпЛА. Він закликав киян перебувати в безпечних місцях.
Згодом він зазначив, що у Києві працює ППО й наголосив на важливості мешканцям міста триматися подалі від вікон.
Зазначимо, що станом на 23:00 повітряну тривогу оголошено у половині областей України.
Нагадаємо, у Києві 24 лютого впровадять тимчасові обмеження для автомобілів та громадського транспорту.
А в ГУР попередили українців про можливість ракетного удару по Україні в третю річницю повномасштабного вторгнення Росії.
Читайте Новини.LIVE!