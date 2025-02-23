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У Києві лунають вибухи, — КМВА

23 лютого 2025 22:49
Євгенія Брюховецька - редактор
Вибухи у Києві 23 лютого - Росія атакує дронами
Робота ППО. Ілюстративне фото: Reuters
Євгенія Брюховецька - редактор

У Києві увечері в неділю, 23 лютого, лунають вибухи. У місті працюють Сили ППО по російських безпілотниках.

Про це повідомив голова КМВА Тимур Ткаченко у Telegram.

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Спочатку Ткаченко попередив, що тривога у столиці оголошена через російські БпЛА. Він закликав киян перебувати в безпечних місцях.

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Скриншот допису Ткаченка

Згодом він зазначив, що у Києві працює ППО й наголосив на важливості мешканцям міста триматися подалі від вікон.

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Скриншот допису Ткаченка

Зазначимо, що станом на 23:00 повітряну тривогу оголошено у половині областей України.

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Карта повітряних тривог alert.in.ua

Нагадаємо, у Києві 24 лютого впровадять тимчасові обмеження для автомобілів та громадського транспорту.

А в ГУР попередили українців про можливість ракетного удару по Україні в третю річницю повномасштабного вторгнення Росії.

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