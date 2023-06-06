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В Киеве раздаются взрывы: есть падение обломков

6 июня 2023 03:34
обновлено: 03:49
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
В Киеве раздаются взрывы: есть падение обломков
В Киеве раздаются взрывы, работает ПВО. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Киеве раздаются взрывы. По городу и области объявлена воздушная тревога. Местные власти призывают всех жителей столицы находиться в безопасном месте.

Об этом сообщает в Telegram КМВА. В администрации говорят, что работает ПВО.

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03:38:

Виталий Кличко сообщает, что есть вызов в Дарницкий район. Службы направляются на место.


Напомним, большинство укрытий в Киеве пока доступны жителям города. При этом значительное количество бомбоубежищ не пригодно для длительного пребывания в нем людей — там нет мебели, санузлов, а иногда даже вентиляции.

Новости.LIVE сообщали, что враг запустил более 250 воздушных целей по Киеву за май.

Столицу атаковали:

  • аэробалистическими ракетами "Кинжал" (7 шт), баллистическими ракетами "Искандер" (13 шт),
  • крылатыми ракетами (65 шт),
  • беспилотниками (169 шт).

Мы также писали, что за последние недели ракетных и дронных атак по Украине Россия потратила 664 ракеты и ударных иранских дроны Shahed. Это означает, что она использует свои ракетные запасы и майский темп сможет держать не больше полутора-двух недель.

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