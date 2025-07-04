Взрывы в Киеве вечером 4 июля — какая угроза для жителей столицы

В Киеве раздаются взрывы — РФ снова атакует столицу
Взрывы в Киеве прогремели вечером 4 июля. Российские оккупанты атакуют ударными дронами.
Об этом сообщает "Суспільне".
Взрывы в Киеве 4 июля
"В Киеве были слышны взрывы", — говорится в сообщении.
В Воздушных силах ВСУ предупреждали жителей Киева об угрозе применения оккупантами ударных беспилотников.
В КГВА сообщили, что взрывы слышны в результате работы ПВО. Киевлян призвали оставаться в укрытиях до официального сигнала об отбое тревоги.
Сейчас карта тревог выглядит следующим образом:
Напомним, взрывы также раздавались в Киевской области. Там работали силы противовоздушной обороны.
Ранее в полиции показали первые минуты после массированного обстрела Киева в ночь на 4 июля.
Читайте Новини.LIVE!