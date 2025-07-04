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Главная Киев В Киеве раздаются взрывы — РФ снова атакует столицу

В Киеве раздаются взрывы — РФ снова атакует столицу

Ua ru
Дата публикации 4 июля 2025 22:22
Взрывы в Киеве вечером 4 июля — какая угроза для жителей столицы
Пожар в результате взрыва. Фото иллюстративное: соцсети

Взрывы в Киеве прогремели вечером 4 июля. Российские оккупанты атакуют ударными дронами.

Об этом сообщает "Суспільне".

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Взрывы в Киеве 4 июля

"В Киеве были слышны взрывы", — говорится в сообщении.

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Пост "Суспільного". Фото: скриншот

В Воздушных силах ВСУ предупреждали жителей Киева об угрозе применения оккупантами ударных беспилотников.

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Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

В КГВА сообщили, что взрывы слышны в результате работы ПВО. Киевлян призвали оставаться в укрытиях до официального сигнала об отбое тревоги.

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Пост КГВА. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит следующим образом:

Карта повітряних тривог 4 липня
Карта воздушных тревог по состоянию на 22:26. Фото: alerts.in.ua

Напомним, взрывы также раздавались в Киевской области. Там работали силы противовоздушной обороны.

Ранее в полиции показали первые минуты после массированного обстрела Киева в ночь на 4 июля.

Киев война взрыв обстрелы воздушная тревога
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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