КГГА бездумно потратила 8 миллиардов вместо ремонта инфраструктуры

Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко резко раскритиковал работу Киевской городской государственной администрации, заявив, что она бездумно потратила более 8 миллиардов гривен, которые могли быть направлены на восстановление и модернизацию коммунальной инфраструктуры столицы.

Об этом он сказал в эфире программы "Київський час".

В Киеве немало объектов инфраструктуры требуют ремонта

По словам эксперта, состояние инженерных сетей Киева находится в критическом положении. Только за прошлый отопительный сезон в городе зафиксировали более 80 аварий, после которых десятки многоквартирных домов оставались без теплоснабжения. Попенко отметил, что проблемы накапливались годами: от заброшенных теплосетей и водоканалов до мостов, которые обваливаются, и незаконных конкурсов, которые подрывают доверие к городской власти.

Он подчеркнул, что средства, которые могли пойти на капитальные ремонты поврежденных в результате обстрелов многоквартирных домов, остались неиспользованными.

За четыре года в столице пострадали сотни, а возможно, и тысяча домов, однако технический аудит их состояния до сих пор не проведен.

"Вопрос, почему эти средства до сих пор не пошли на капитальные ремонты многоквартирных домов, которые были повреждены во время обстрелов. Сотни домов за четыре года были повреждены, если не тысяча уже. Причем эти дома еще даже не прошли технический аудит и не определено, что нужно в этих домах сделать. О чем мы сейчас говорим? О средствах, которые заберут, или о средствах, которые не использовали? О какой политике?" — высказался Олег Попенко.

Он также добавил, что нынешнее решение Верховной Рады о перераспределении части средств является скорее политическим шагом, однако причиной для этого стали именно "огромные ошибки, которые допускает КГГА".

Напомним, тем временем в Киеве продолжают разоблачать чиновников, которые тратят большие средства из бюджета не по назначению.

А пострадавшие от российских ударов киевляне жалуются на бездействие КГГА. Большое количество жителей не знают, что делать с уничтоженным жильем и за какие средства ремонтировать дом.