Комунікація з місцевою владою завершилась 1 серпня

Мешканці Святошинського району вийшли на вулицю у перші хвилини після відбою атаки. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Минуло пів місяця від нічної атаки 31 липня, коли російська ракета зруйнувала під’їзд багатоповерхівки у Святошинському районі Києва, забравши життя 32 людей. Проте мешканці досі не знають, коли зможуть повернутися додому та чи отримають компенсації, адже КМДА не дає вичерпної інформації.

Зокрема, про це розповіли постраждалі кияни журналісту Новини.LIVE Олександру Саюну в ефірі програми "Київський час".

Реклама

Читайте також:

Влада Києва перестала виходити на зв'язок із мешканцями з 1 серпня

Очевидці згадують ніч обстрілу, як миттєвий шок: вибухова хвиля вибила вікна, пошкодила меблі, зруйнувала балкони та покрила стіни тріщинами. Дехто врятувався дивом — опинившись у коридорах чи біля виходу в момент удару. Кияни розповідають, що у багатьох пошкодження виявилися не такими масштабними, як у сусідів, але відновлювати житло все одно доведеться.

Аварійно-рятувальні роботи завершили ще 1 серпня: прибрали великі уламки, перекрили комунікації, підперли небезпечні конструкції. 6 серпня представники міської влади пообіцяли мешканцям, що рішення про демонтаж або підсилення секції ухвалять після висновків інженерів. Двір зараз огороджений, під’їзди підперті тимчасовими опорами, а будівля перебуває під обстеженням.

Втім, відтоді, за словами жителів, комунікація з владою зникла. Люди самостійно носять документи до відповідних інстанцій, намагаються оформити компенсації та відновити знищені папери. Дехто вже пройшов первинні перевірки, інші досі збирають довідки.

Місто заявляє, що готує кошторис, а уряд запровадив пришвидшену процедуру відновлення пошкодженого житла. Проте мешканці скаржаться, що роботи фактично не розпочато, а терміни повернення додому невідомі. Вони також розповідають, що експертні компанії виставили надто високі ціни за обстеження будівлі, через що держава оголосила тендер.

"Ми ходимо в ЦНАП, як на роботу, заносимо документи. Чесно кажучи, ми сьогодні спілкувалися із сусідкою, ми навіть не знаємо, як далі бути, оформлювати. Чекаємо на експертизу. Сказали, що подали документи на тендер, бо компанії, які проводять експертизу, викатили такий прайс, що держава не може його опанувати", — розповіла киянка.

"Нам нічого не пропонують, а кажуть, щоб ми зверталися до поліції або держадміністрації, робили це за свої кошти, а потім нам будуть повертати 50%. Але те, що люди роблять за свої кошти, то це 100%. У нас сусіди поробили за свої кошти", — поділилася жінка.

Поки процес затягується, постраждалі живуть у знайомих або орендують квартири власним коштом. Більшість не отримала жодних виплат. Червоний Хрест у перші дні привозив обіди, але питання відбудови та компенсацій залишається відкритим. Люди найбільше хочуть знати, коли зможуть повернутися додому і чи буде влада діяти швидше, щоб вони не залишалися без житла, зруйнованого не з їхньої вини.

Нагадаємо, 31 липня російська ракета влучила у житлову багатоповерхівку у Святошинському районі.

Раніше начальник КМДА Тимур Ткаченко звинуватив посадовців у бездіяльності та ігноруванні потреб постраждалих киян. Мовляв, вони мають у підпорядкуванні сотні підприємств, мільярдні бюджети та тисячі працівників, але ігнорують ситуацію у столиці та містян.

Тим часом мер Києва Віталій Кличко вчетверте пішов у відпустку з початку війни.