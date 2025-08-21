КМДА бездумно витратила 8 мільярдів замість ремонту інфраструктури

Прорив тепломережі в Києві. Фото архівне ілюстративне: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко різко розкритикував роботу Київської міської державної адміністрації, заявивши, що вона бездумно витратила понад 8 мільярдів гривень, які могли бути спрямовані на відновлення та модернізацію комунальної інфраструктури столиці.

Про це він сказав в ефірі програми "Київський час".

У Києві чимало об'єктів інфраструктури вимагають ремонту

За словами експерта, стан інженерних мереж Києва перебуває у критичному становищі. Лише за минулий опалювальний сезон у місті зафіксували понад 80 аварій, після яких десятки багатоквартирних будинків залишалися без теплопостачання. Попенко наголосив, що проблеми накопичувалися роками: від занедбаних тепломереж та водоканалів до мостів, що обвалюються, і незаконних конкурсів, які підривають довіру до міської влади.

Він підкреслив, що кошти, які могли піти на капітальні ремонти пошкоджених унаслідок обстрілів багатоквартирних будинків, залишилися невикористаними.

За чотири роки у столиці постраждали сотні, а можливо й тисяча будинків, однак технічний аудит їхнього стану досі не проведено.

"Питання, чому ці кошти до сих пір не пішли на капітальні ремонти багатоквартирних будинків, які були пошкоджені під час обстрілів. Сотні будинків за чотири роки були пошкоджені, якщо не тисячу вже. При тому, ці будинки ще навіть не пройшли технічний аудит і не визначено, що потрібно в цих будинках зробити. Про що ми зараз говоримо? Про кошти, які заберуть, чи про кошти, які не використали? Про яку політику?" — висловився Олег Попенко.

Він також додав, що нинішнє рішення Верховної Ради щодо перерозподілу частини коштів є радше політичним кроком, однак причиною для цього стали саме "величезні помилки, які допускає КМДА".

Нагадаємо, тим часом в Києві продовжують викривати чиновників, які витрачають великі кошти з бюджету не за призначенням.

А постраждалі від російських ударів кияни скаржаться на бездіяльність КМДА. Велика кількість мешканців не знають, що робити зі знищеним житлом та яким коштом ремонтувати оселю.