В Киеве столкнулись маршрутка и автобус - что известно о пострадавших

ДТП в столице. Фото: Нацполиция

На улице Елены Телиги в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутки и автобуса. Два человека пострадали.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Реклама

Читайте также:

ДТП в Киеве — подробности

Установлено, что водитель маршрутного такси, не придерживаясь безопасной дистанции, допустил столкновение с автобусом.

Место ДТП. Фото: Нацполиция

"В результате аварии травмировались два человека — 43-летний водитель маршрутки и 24-летняя пассажирка", — говорится в сообщении.

Пострадавших госпитализировали с травмами предварительно средней тяжести.

Маршрутка после ДТП. Фото: Нацполиция

Напомним, ранее сообщалось, что на столичном бульваре Леси Украинки загорелось авто. Водитель не справился с управлением.

А в Голосеевском районе владелица авто перепутала газ с тормозами и въехала в здание ТРЦ.