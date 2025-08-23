В Киеве столкнулись маршрутка и автобус - что известно о пострадавших

В Киеве маршрутка влетела в автобус — есть пострадавшие
На улице Елены Телиги в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутки и автобуса. Два человека пострадали.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
ДТП в Киеве — подробности
Установлено, что водитель маршрутного такси, не придерживаясь безопасной дистанции, допустил столкновение с автобусом.
"В результате аварии травмировались два человека — 43-летний водитель маршрутки и 24-летняя пассажирка", — говорится в сообщении.
Пострадавших госпитализировали с травмами предварительно средней тяжести.
