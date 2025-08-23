Видео
Главная Киев В Киеве маршрутка влетела в автобус — есть пострадавшие

В Киеве маршрутка влетела в автобус — есть пострадавшие

Дата публикации 23 августа 2025 21:07
В Киеве столкнулись маршрутка и автобус - что известно о пострадавших
ДТП в столице. Фото: Нацполиция

На улице Елены Телиги в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутки и автобуса. Два человека пострадали.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Читайте также:

скрін

ДТП в Киеве — подробности

Установлено, что водитель маршрутного такси, не придерживаясь безопасной дистанции, допустил столкновение с автобусом.

дтп
Место ДТП. Фото: Нацполиция

"В результате аварии травмировались два человека — 43-летний водитель маршрутки и 24-летняя пассажирка", — говорится в сообщении.

Пострадавших госпитализировали с травмами предварительно средней тяжести.

маршрутка
Маршрутка после ДТП. Фото: Нацполиция

Напомним, ранее сообщалось, что на столичном бульваре Леси Украинки загорелось авто. Водитель не справился с управлением.

А в Голосеевском районе владелица авто перепутала газ с тормозами и въехала в здание ТРЦ.

Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
