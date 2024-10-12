ДТП в центре Киева — полиция расследует мажорную аварию

В Киеве Мерседес влетел на террасу кафе — резонансное дело расследует полиция
В Киеве полицейские расследуют обстоятельства ДТП, произошедшего 10 октября на улице Саксаганского. Водитель автомобиля Mercedes-Benz влетел на террасу кафе, травмировав нескольких человек.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.
ДТП в центре Киева
В полиции отметили, что водитель автомобиля Mercedes-Benz, 24-летний мужчина, не справился с управлением и выехал на тротуар, где сбил находившихся на летней террасе ресторана двоих людей.
В результате аварии 24-летнюю девушку госпитализировали, однако после оказания медицинской помощи ее отпустили. 35-летний мужчина обратился в больницу самостоятельно из-за боли в ноге, но госпитализация ему не понадобилась.
Проверка показала, что водитель был трезв, однако ожидаются дополнительные результаты медицинской экспертизы.
"После установления степени тяжести полученных телесных повреждений будет принято решение о правовой квалификации данного происшествия", — говорится в сообщении.
Мы ранее писали, что по словам одного из очевидцев ДТП, водитель пытался "решить" ситуацию и впутал в историю группу "Океан Эльзы".
Также мы сообщали, что 12 октября на трассе Одесса — Рени из-за сильного дождя снесло грузовик с дороги вблизи Татарбунар. Водителю оказали помощь бойцы Национальной гвардии Украины из воинской части 3058 Южного ОТО.
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