Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow В Киеве Мерседес влетел на террасу кафе — резонансное дело расследует полиция arrow

В Киеве Мерседес влетел на террасу кафе — резонансное дело расследует полиция

12 октября 2024 22:09
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
ДТП в центре Киева — полиция расследует мажорную аварию
Автомобиль въехал в летнюю террасу кафе в Киеве. Фото: Show must go on
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

В Киеве полицейские расследуют обстоятельства ДТП, произошедшего 10 октября на улице Саксаганского. Водитель автомобиля Mercedes-Benz влетел на террасу кафе, травмировав нескольких человек.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Читайте также:

ДТП в центре Киева

В полиции отметили, что водитель автомобиля Mercedes-Benz, 24-летний мужчина, не справился с управлением и выехал на тротуар, где сбил находившихся на летней террасе ресторана двоих людей.

В результате аварии 24-летнюю девушку госпитализировали, однако после оказания медицинской помощи ее отпустили. 35-летний мужчина обратился в больницу самостоятельно из-за боли в ноге, но госпитализация ему не понадобилась.

Проверка показала, что водитель был трезв, однако ожидаются дополнительные результаты медицинской экспертизы.

"После установления степени тяжести полученных телесных повреждений будет принято решение о правовой квалификации данного происшествия", — говорится в сообщении.

ДТП на Саксаганського
Пост полиции Киева в Facebook

Мы ранее писали, что по словам одного из очевидцев ДТП, водитель пытался "решить" ситуацию и впутал в историю группу "Океан Эльзы".

Также мы сообщали, что 12 октября на трассе Одесса — Рени из-за сильного дождя снесло грузовик с дороги вблизи Татарбунар. Водителю оказали помощь бойцы Национальной гвардии Украины из воинской части 3058 Южного ОТО.

ДТП Киев полиция кафе автомобиль

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

22:09 В Киеве Мерседес влетел на террасу кафе — резонансное дело расследует полиция

21:54 Ребров обратился к игрокам сборной Украины после победы над Грузией

21:34 Зеленский в обращении сообщил об очень сложной ситуации на двух направлениях

21:13 В Киеве архитектор боролся за авторские права легендарного здания — решение суда

21:04 Скандальный рейд ТЦК в Киеве — Вакарчук начал новый концерт с речи

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

20:32 От осеннего тепла до сильного холода — синоптики дали прогноз погоды на завтра

20:13 Противодействие коррупции в ВВК — Командование Медсил и СБУ провели встречу

20:00 Увольнение из армии по болезни жены — что говорит закон

19:36 Садовый рассказал истории Героев, с которыми сегодня прощался Львов

18:58 Во Львове люди в форме избили студента из Харькова — что известно об инциденте

22:09 В Киеве Мерседес влетел на террасу кафе — резонансное дело расследует полиция

21:54 Ребров обратился к игрокам сборной Украины после победы над Грузией

21:34 Зеленский в обращении сообщил об очень сложной ситуации на двух направлениях

21:13 В Киеве архитектор боролся за авторские права легендарного здания — решение суда

21:04 Скандальный рейд ТЦК в Киеве — Вакарчук начал новый концерт с речи

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

20:32 От осеннего тепла до сильного холода — синоптики дали прогноз погоды на завтра

20:13 Противодействие коррупции в ВВК — Командование Медсил и СБУ провели встречу

20:00 Увольнение из армии по болезни жены — что говорит закон

19:36 Садовый рассказал истории Героев, с которыми сегодня прощался Львов

18:58 Во Львове люди в форме избили студента из Харькова — что известно об инциденте

06:16 В Киеве изменились цены на аренду — как выросла стоимость жилья в октябре

11 октября 2024
Эксклюзив

22:22 Почему не обменивают защитников Мариуполя — разбиралась "Наша Справа"

20:45 Одесситы о вступлении Украины в НАТО — какие ожидания

10 октября 2024
Эксклюзив

18:43 Клубника будет до Нового года — чем богат ассортимент на "Привозе"

9 октября 2024

18:39 Бизнес на уклонистах — одесситы рассказали, что делать с врачами-коррупционерами

06:40 Цены на медь в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг цветных металлов

06:11 Найдены списки уклонистов — что грозит тем, кто платил врачам за диагнозы

8 октября 2024

06:40 Сколько стоит металлолом в Украине — цены на чермет в октябре

06:30 Рост стоимости зерновых продолжается — сколько стоит подсолнечник в октябре

Эксклюзив

06:22 Трамп вернулся в Батлер — как это было и что думают его избиратели об Украине

Text

17:35 Во Львове простились с павшим мужем дочери Ирины Фарион и его боевым товарищем

Text

14:46 Выборы президента — что думают одесситы

Text

12:34 Коррупционные скандалы в МСЭК и ураган в США, — эфир Остаповець_LIVE

Text

00:42 Во Львове прощаются с зятем Фарион, погибшим на фронте

11 октября 2024
Text
Эксклюзив

21:48 Почему Россия не выдает пленных бойцов "Азова" — расследование "Наша справа"

Text

20:07 Избиение ребенка указкой на Львовщине — в ОВА и полиции дали комментарий

Text

19:32 Доходы украинцев в 2025 году резко упадут — экономист назвал причины

Text
Эксклюзив

19:12 Россия обстреливает Украину свежими ракетами 2024 года, — эксперт военных исследований

Text

17:50 Нехватка техники в ВСУ и наступление российских войск —эфир Вечір.LIVE

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

Text

13:30 Нардеп заявил о вероятном газовом кризисе — какая причина

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:00 Россиянин с украинским паспортом — куда исчез сценарист "Квартала" Валерий Жидков

9 октября 2024

17:29 Мобилизация мужчин 50+ — что изменилось в октябре

8 октября 2024

10:32 Зарплаты военных снизятся в октябре — почему и на сколько

7 октября 2024

07:50 Как умер Майкл Джексон — новый взгляд после скандала с P. Diddy

1 октября 2024

00:03 НАБУ объявило в розыск проректора харьковского вуза — что он сделал

30 сентября 2024
Новость с видео

21:33 Выезд мужчин старше 50 лет за границу — изменятся ли правила

5 октября 2024

22:32 В Киеве слышны взрывы — Кличко сообщил детали

10 октября 2024

08:00 Единовременная денежная помощь в 6,6 тыс. грн — кто сможет получить

9 октября 2024

11:03 С доплатами и премиями — стало известно, сколько Садовый заработал за сентябрь

3 октября 2024
Новость с видео

12:49 Через три года после смерти — на могиле Чапкиса установили памятник