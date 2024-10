ДТП в центре Киева — полиция расследует мажорную аварию

Автомобиль въехал в летнюю террасу кафе в Киеве. Фото: Show must go on

В Киеве полицейские расследуют обстоятельства ДТП, произошедшего 10 октября на улице Саксаганского. Водитель автомобиля Mercedes-Benz влетел на террасу кафе, травмировав нескольких человек.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

ДТП в центре Киева

В полиции отметили, что водитель автомобиля Mercedes-Benz, 24-летний мужчина, не справился с управлением и выехал на тротуар, где сбил находившихся на летней террасе ресторана двоих людей.

В результате аварии 24-летнюю девушку госпитализировали, однако после оказания медицинской помощи ее отпустили. 35-летний мужчина обратился в больницу самостоятельно из-за боли в ноге, но госпитализация ему не понадобилась.

Проверка показала, что водитель был трезв, однако ожидаются дополнительные результаты медицинской экспертизы.

"После установления степени тяжести полученных телесных повреждений будет принято решение о правовой квалификации данного происшествия", — говорится в сообщении.

