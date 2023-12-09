В Киеве между закрытыми станциями метро могут запустить челночное движение

Полицейские на закрытой станции "Демеевская". Фото: Вечірній Київ

В Киеве могут запустить челночное движение неповрежденным тоннелем между станциями метрополитена "Демеевская" и "Теремки". Поезд будет двигаться в обе стороны по одному пути без оборота в конечных пунктах.

Об этом заявил директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кадибор на брифинге, который провели сегодня, 9 декабря, прямо на платформе станции "Демеевская", передает "Суспільне".

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По его словам, интервал движения между поездами может составить до 30 минут.

Директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кадибор на брифинге в метро. Фото: пресс-служба КГГА

Какие причины аварии в метро

Кандибор добавил, что эпицентр аварии находится на участке 14 метров между станциями "Демеевская" и "Лыбидская".

Отмечается, что в конце ноября специалисты зафиксировали появление трещин и проседание почвы.

В последние дни ситуация стала хуже, трещины начали расширяться, поэтому из-за них начала просачиваться вода.

В результате в любой момент мог произойти обвал. Потому эти несколько станций метро решили закрыть.

Какие мероприятия проводятся сейчас

Руководитель департамента КГГА подчеркнул, что специалисты уже начали заниматься укреплением тоннеля изнутри. Там уже установлены маяки, чтобы трещины не увеличивались.

Благодаря закрытию участка метро стабилизировалось движение воды, потому подтоплений нет. Сейчас все шесть станций сухие.

Напомним, ранее архитектор Анатолий Фролов заявил, что следующая авария в столичном метро может произойти на станции "Контрактовая площадь". В таком случае Оболонь окажется "отрезанной" от остального города.