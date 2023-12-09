Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow Архітектор розповів, яка наступна станція столичного метро під загрозою arrow

Архітектор розповів, яка наступна станція столичного метро під загрозою

9 грудня 2023 14:54
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Архітектор розповів, яка наступна станція столичного метро під загрозою
Станція метро "Контрактова площа". Фото: Wikipedia
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Наступна катастрофа у столичному метро може статися на станції Контрактова площа. У такому разі Оболонь опиниться "відрізаною" від решти міста.

Про це розповів архітектор Анатолій Фролов в ефірі КИЇВ24.

Читайте також:

Катастрофа у метро Києва

"На Контрактовій площі станеться наступна техногенна катастрофа, яку архітектори та вчені вже передбачали. Ми про це казали Кличку і він сказав, що дасть можливість стати модераторами й закінчити цю станцію. Це наступна аварія, яка буде в Києві", — сказав він.

Нагадаємо, що у київському метрополітені з 9 грудня анонсували призупинення руху поїздів на шести станціях синьої гілки. Там проведуть терміновий ремонт перегінного тунелю.

Проте станції довелося закрити вже 8 грудня — між станціями метро "Деміївська" та "Либідська" відбулася розгерметизація тунелю, відповідно вода почала затоплювати колії. 

Через це тимчасово довелося змінити організацію дорожнього руху на площі Либідській.

Крім того, Подільська окружна прокуратура Києва розпочала досудове розслідування за фактом підтоплення тунелів київського метрополітену.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

04:10 Закінчиться все, як почалось, — боєць "Азову" спрогнозував кінець війни

13:47 Екскомандир Азову відповів на вимогу Безуглої щодо відставки Залужного

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

06:15 Мобілізація триває — з якими хворобами суглобів та хребта не можуть призвати на службу

Чи зміняться ціни на проїзд у маршрутках через закриття метро - 80x80

Чи зміняться ціни на проїзд у маршрутках через закриття метро

05:58 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 грудня: повний список

19:44 Що робити, якщо вам виписують повістку прямо в маршрутці — поради українцям

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

20:55 До ТЦК прибуває лише 10% оповіщених — в одній з областей посилять мобілізацію

18:51 Військове командування вимагає по 20 тисяч мобілізованих щомісяця, — нардепка

Актуальне по темі