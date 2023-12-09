Архітектор розповів, яка наступна станція столичного метро під загрозою

Станція метро "Контрактова площа". Фото: Wikipedia

Наступна катастрофа у столичному метро може статися на станції Контрактова площа. У такому разі Оболонь опиниться "відрізаною" від решти міста.

Про це розповів архітектор Анатолій Фролов в ефірі КИЇВ24.

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"На Контрактовій площі станеться наступна техногенна катастрофа, яку архітектори та вчені вже передбачали. Ми про це казали Кличку і він сказав, що дасть можливість стати модераторами й закінчити цю станцію. Це наступна аварія, яка буде в Києві", — сказав він.

Нагадаємо, що у київському метрополітені з 9 грудня анонсували призупинення руху поїздів на шести станціях синьої гілки. Там проведуть терміновий ремонт перегінного тунелю.

Проте станції довелося закрити вже 8 грудня — між станціями метро "Деміївська" та "Либідська" відбулася розгерметизація тунелю, відповідно вода почала затоплювати колії.

Через це тимчасово довелося змінити організацію дорожнього руху на площі Либідській.

Крім того, Подільська окружна прокуратура Києва розпочала досудове розслідування за фактом підтоплення тунелів київського метрополітену.