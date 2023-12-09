У Києві між закритими станціями метро можуть запустити човниковий рух

Поліцейські на закритій станції "Деміївська". Фото: Вечірній Київ

У Києві можуть запустити човниковий рух непошкодженим тунелем між станціями метрополітену "Деміївська" і "Теремки". Потяг буде рухатися в обидва боки по одній колії без обороту в кінцевих пунктах.

Про це заявив директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кадибор на брифінгу, який провели сьогодні, 9 грудня, прямо на платформі станції "Деміївська", передає "Суспільне".

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За його словами, інтервал руху між поїздами може становити до 30 хвилин.

Директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кадибор на брифінгу в метро. Фото: пресслужба КМДА

Які причини аварії в метро

Кандибор додав, що епіцентр аварії знаходиться на ділянці 14 метрів між станціями "Деміївська" та "Либідська".

Зазначається, що в кінці листопада спеціалістами було зафіксовано появу тріщин та просідання ґрунту.

Впродовж останніх днів ситуація стала гіршою, тріщини почали розширюватися, тому через них почала просочуватися вода.

Внаслідок цього в будь-який момент міг статися обвал. Тому ці декілька станцій метро вирішили закрити.

Які заходи проводяться зараз

Очільник департаменту КМДА наголосив, що наразі фахівці вже почалися займатися укріпленням тунелю зсередини. Там вже встановлено маяки, аби тріщини не збільшувалися.

Завдяки закриттю ділянки метро стабілізувався рух води, тому підтоплень немає. Нині всі шість станцій є сухими.

Нагадаємо, раніше архітектор Анатолій Фролов заявив, що наступна аварія у столичному метро може статися на станції "Контрактова площа". У такому разі Оболонь опиниться "відрізаною" від решти міста.