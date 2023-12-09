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Зміни дорожнього руху через закриття станцій метро в Києві — нова карта проїзду

9 грудня 2023 13:08
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Зміни дорожнього руху через закриття станцій метро в Києві — нова карта проїзду
Натовп на Либідській. Фото: Новини.LIVE
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Києві розпочали ремонт тунелю станцій метро на ділянці "Деміївська" — "Теремки". Через це тимчасово зміниться організація дорожнього руху на площі Либідській.

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

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Зміни в організації дорожнього руху на Либідській площі пов'язані зі збільшенням навантаження на наземний громадський транспорт. 

Тому рух розворотними кільцями на площі Либідській буде дозволено лише транспортним засобам, які здійснюють перевезення пасажирів за встановленими маршрутами.

А для всіх інших транспортних засобів розворот організовано за маршрутом: вулиця Велика Васильківська — вулиця Ковпака — вулиця Антоновича. 

"Для здійснення контролю та регулювання дорожнього руху на кінцевих зупинках громадського транспорту будуть залучені додаткові екіпажі патрульної поліції", — зазначив Білошицький.

Правоохоронець розповів, що надалі будуть встановлені дорожні знаки, які дозволятимуть рух розворотними кільцями лише для громадського транспорту. 

Крім того, для зручності пасажирів пропонується додатково облаштувати зупинку громадського транспорту по вулиці Антоновича (поряд з Ocean Plaza).

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Карта проїзду на Либідській площі. Фото: Нацполіція
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Скриншот допису Білошицького

Нагадаємо, що Клименко повідомив, що У Києві відбудуться зміни в організації дорожнього руху на найбільш завантажених ділянках доріг. Таке рішення ухвалили на тлі закриття станцій метро через підтоплення.

Крім того, подільська окружна прокуратура Києва розпочала досудове розслідування за фактом підтоплення тунелів київського метрополітену. Вчора, 8 грудня, там було перекрито дві станції метро. 

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