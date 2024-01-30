В Киеве между затопленными станциями "Демиевская" и "Лыбидская" построят новый кусок тоннеля

Строители возле металлоконструкций. Фото: Facebook / Максим Шкиль

В столице Украины между затопленными станциями синей ветки метро "Лыбидская" и "Демиевская" построят новый участок тоннеля. В настоящее время продолжаются восстановительные работы внутри туннеля и снаружи.

Об этом сообщил CEO холдинга MS Capital, в который входит проводящая эти работы компания Autostrada Максим Шкиль.

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Строительство нового тоннеля в Киевском метро

На вышеупомянутых станциях метро случилось подтопление и трещины на блоках оправы тоннеля в декабре 2023 года. Руководством метро и Киева было решено приостановить использование и движение поездов на некоторых станциях синей ветки.

Недавно, по данным Шкиля, было согласовано решение о строительстве нового тоннеля взамен аварийного. Для проектирования нового участка тоннеля задействовано 500 сотрудников подземного строительства, над проектом работают три группы специалистов. Отмечается, что строители — высококлассные специалисты и имеют многолетний опыт в сооружении метро.

"Нарушилась геометрия сооружения, появился риск обвала. Поэтому после проведения необходимых обследований и исследований было решено демонтировать аварийный участок тоннеля (длина которого составляет около 27 м) и построить на этом месте новый — монолитный, открытый способ прямоугольного сечения", — отметил Шкиль.

Строительство тоннеля. Фото: Facebook / Максим Шкиль

Как указывает Шкиль, в декабре специалистам удалось зафиксировать конструкцию тоннеля изнутри. При этом они использовали металлические леса во избежание повторных просадок.

"Задействовано более 30 единиц собственной спецтехники. Все работы выполняем самостоятельно, без привлечения субподрядчиков! Восстановление перегонного тоннеля между станциями "Демеевская" и "Лыбидская" планируем завершить осенью 2024 года", — подчеркнул Шкиль.

Ремонт в тоннеле. Фото: Facebook / Максим Шкиль

Строители работают с металлоконструкциями. Фото: Facebook / Максим Шкиль

Строительство тоннеля. Фото: Facebook / Максим Шкиль

Скриншот поста Шкиля

Напомним, строительные работы на аварийном участке метрополитена между станциями "Лыбидская" и "Демиевская" могут прекратить. Соответствующее намерение инициирует Временная контрольная комиссия Киевского горсовета.

Добавим, закрытую станцию Киевского метрополитена оценили эксперты, которые должны установить причины аварии и определиться с ремонтом. И хотя некоторые работы начали еще в декабре, только 26 января состоялось первое обследование вместе с депутатами Киевсовета, контролирующими процесс. Предварительно уже стали известны первые детали — где основная авария, как выглядит подтопление и как долго будет продолжаться ремонт. Все детали узнавало Новини.LIVE на месте происшествия.