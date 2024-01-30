Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow В Киеве между затопленными станциями "Демиевская" и "Лыбидская" построят новый кусок тоннеля arrow

В Киеве между затопленными станциями "Демиевская" и "Лыбидская" построят новый кусок тоннеля

30 января 2024 12:57
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В Киеве между затопленными станциями "Демиевская" и "Лыбидская" построят новый кусок тоннеля
Строители возле металлоконструкций. Фото: Facebook / Максим Шкиль
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В столице Украины между затопленными станциями синей ветки метро "Лыбидская" и "Демиевская" построят новый участок тоннеля. В настоящее время продолжаются восстановительные работы внутри туннеля и снаружи.

Об этом сообщил CEO холдинга MS Capital, в который входит проводящая эти работы компания Autostrada Максим Шкиль.

Читайте также:

Строительство нового тоннеля в Киевском метро

На вышеупомянутых станциях метро случилось подтопление и трещины на блоках оправы тоннеля в декабре 2023 года. Руководством метро и Киева было решено приостановить использование и движение поездов на некоторых станциях синей ветки.

Недавно, по данным Шкиля, было согласовано решение о строительстве нового тоннеля взамен аварийного. Для проектирования нового участка тоннеля задействовано 500 сотрудников подземного строительства, над проектом работают три группы специалистов. Отмечается, что строители — высококлассные специалисты и имеют многолетний опыт в сооружении метро.

"Нарушилась геометрия сооружения, появился риск обвала. Поэтому после проведения необходимых обследований и исследований было решено демонтировать аварийный участок тоннеля (длина которого составляет около 27 м) и построить на этом месте новый — монолитный, открытый способ прямоугольного сечения", — отметил Шкиль.

Строительство тоннеля
Строительство тоннеля. Фото: Facebook / Максим Шкиль

Как указывает Шкиль, в декабре специалистам удалось зафиксировать конструкцию тоннеля изнутри. При этом они использовали металлические леса во избежание повторных просадок.

"Задействовано более 30 единиц собственной спецтехники. Все работы выполняем самостоятельно, без привлечения субподрядчиков! Восстановление перегонного тоннеля между станциями "Демеевская" и "Лыбидская" планируем завершить осенью 2024 года", — подчеркнул Шкиль.

Ремонт в тоннеле
Ремонт в тоннеле. Фото: Facebook / Максим Шкиль
Строители работают с металлоконструкциями
Строители работают с металлоконструкциями. Фото: Facebook / Максим Шкиль
Строительство тоннеля
Строительство тоннеля. Фото: Facebook / Максим Шкиль
Скриншот сообщения
Скриншот поста Шкиля

Напомним, строительные работы на аварийном участке метрополитена между станциями "Лыбидская" и "Демиевская" могут прекратить. Соответствующее намерение инициирует Временная контрольная комиссия Киевского горсовета.

Добавим, закрытую станцию Киевского метрополитена оценили эксперты, которые должны установить причины аварии и определиться с ремонтом. И хотя некоторые работы начали еще в декабре, только 26 января состоялось первое обследование вместе с депутатами Киевсовета, контролирующими процесс. Предварительно уже стали известны первые детали — где основная авария, как выглядит подтопление и как долго будет продолжаться ремонт. Все детали узнавало Новини.LIVE на месте происшествия.

Киев
ремонт
метро
Украина

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

27 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

28 января 2024

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

23 января 2024

09:55 Лунин летом присоединится к новому клубу — что известно о трансфере

Актуальное по теме