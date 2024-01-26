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Метро заповнюється водою, а правди про аварію не чути. Що відбувається в підземеллі — відео

26 січня 2024 14:35
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Закриття метро у Києві - як виглядає аварія в тунелі
Станція метро "Деміївська". Фото: Новини.LIVE
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

Закриту станцію Київського метрополітену оцінили експерти, які мають встановити причини аварії і визначитися з ремонтом. І хоч деякі роботи почали ще в грудні, тільки 26 січня відбулося перше обстеження разом із депутатами Київради, які контролюватимуть процес. Попередньо вже стали відомі перші деталі — де основна аварія, як виглядає підтоплення і як довго триватиме ремонт. 

Всі деталі дізнавалося Новини.LIVE на місці події.

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Аварійною визначили ділянку від станції метро "Теремки" до станції метро "Деміївська". Саме ця частина була закрита 8 грудня. 

Основна аварія відбулася між станціями "Либідська" та "Деміївська", протікання та тріщини в тунелі мають протяжність понад 70 метрів. Якщо говорити про наземну частину, то це ділянка проспекту Лобановського та Деміївського ринку. 

Інші закриті станції синьої гілки не аварійні, але ними не можна користуватися, адже потяг не проїде через аварійну ділянку. 

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Протікання стелі на синій гілці метро. Фото: Новини.LIVE
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Тунель між станціячми "Деміївська" та "Либідська". Фото: Новини.LIVE
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Конструкція, яка тримає стелю тунелю метро. Фото: Новини.LIVE

На місці, де встановили опори, тече вода. Журналістів комісія вирішила не пропускати на саму локацію, де найбільші пошкодження. Повідомляли, що все добре, але насправді там із шаленою швидкістю протікає в тунелі вода. 

Це не краплі, які стікають зі стелі, а цілі потоки. Наразі ніякого ремонту не буде, адже проводяться всі бюрократичні процедури — дозволи, експертизи, кошторис. 

За словами голови тимчасової контрольної комісії (ТКК) Олександра Тимченка, наразі встановлюють стіни для укріплення, після чого будуть розривати тунель. Глибина від вулиці до тунелю становить 5-8 метрів. Ззовні ведуться роботи, щоб зняти шар ґрунту і дістатися до тунелю.

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Робота техніки на метро "Деміївська". Фото: Новини.LIVE
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Ремонт синьої гілки метро зовні. Фото: Новини.LIVE

Депутати Київради запевняють, що важливим питанням є саме забудова на поверхні, над гілкою метро. Можливо, саме це спричинило тиск, що призвело до аварії. 

"Потрібно подивитися всі конструкції, які будують ззовні. Варто перевірити, чи тиснуть вони на пошкоджений тунель. Якщо вони будуть добудовані, ці тонни ТЦ, будинків, чи не будемо потім мати таких наслідків, як зараз", — сказала депутатка Київради Вікторія Пташник.

Як ми писали раніше, експерти Науково-дослідної судово-експертної установи зробили висновок, що причинами деформації тунелю між станціями метро "Деміївська" та "Либідська" є неякісне проєктування та будівництво ділянки. 

Головний інженер метрополітену Києва Віктор Вигівський назвав попередню причину аварії між станціями "Либідська" та "Деміївська". За його словами, це неякісні проєктні та будівельні рішення.
 

Київ
ремонт
метро
аварія
транспорт

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