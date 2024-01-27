У Київраді хочуть припинити усі будівельні роботи біля аварійної ділянки метро

Київське метро. Фото: Київрада

Будівельні роботи біля аварійної ділянки метрополітену між станціями "Либідська" й "Демківська" можуть припинити. Відповідний намір ініціює Тимчасова контрольна комісія Київської міськради.

Повідомив про це депутат Київради Тарас Козак у Мережі.

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Він розповів, що ремонтні роботи передбачають заміну бетонного тунелю на ділянці 27 м. Крім того, йдеться про його посилення завдяки хімічному укріпленню ґрунту ззовні та встановленню металевого каркаса всередині тунелю.

"Наразі укріплюють поверхню місця аварії для подальшої роботи важкої техніки. Планується також вирити котлован та здійснити додаткові експертизи ґрунту", — мовиться у повідомленні.

Відновлення експлуатації ділянки лінії планують на початок червня.

"Кошторис ремонтних робіт поки що невідомий, його ухвалюватимуть після закінчення експертиз і узгодження проєкту. Поки що відкрите питання, за чий рахунок буде проведено ремонт", — пояснив депутат.

Зазначається, що причинами деформації тунелю між станціями метро "Деміївська" й "Либідська" є неякісне проєктування та будівництво ділянки.

Напередодні депутатка Київради Вікторія Пташник розповіла, що гарантійний термін від підрядника на пошкоджений тунель у київському метро становив один рік. За її словами, з цим потрібно розібратися, адже на такі об'єкти була надто коротка гарантія.

Додамо, комісія, яку призначили для того, аби з'ясувати, що стало причиною аварії в київському метро між станціями "Либідська" та "Деміївська", зробила попередні висновки. Члени комісії сьогодні, 26 січня, спустилися в тунель, оглянули все всередині та вийшли на майданчик ззовні.