Мажоры в Киеве перекрыли движение транспорта и слушали русскую музыку возле мемориала погибшим воинам — видео

Молодые люди перекрыли движение транспорта в центре столицы. Фото: скриншот

В центре Киеве неизвестные молодые люди перекрыли движение транспорта ради развлечения, а также снимали видео под российские песни возле мемориала погибшим воинам на Майдане Независимости. Правоохранители устанавливают этих лиц.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева в п'пятницу, 10 января.

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В полиции отметили, что сейчас правоохранители устанавливают лиц, которые, вероятно, перекрывали движение в центре столицы.

"В сети распространилось видео о компании молодых людей, которые перекрывают движение на улицах города, а также слушают русскую музыку. В настоящее время полицейские выясняют, когда произошел инцидент, а также устанавливают всех его участников с целью привлечения к ответственности", — говорится в сообщении.

Правоохранители добавили, что дополнительную информацию предоставят позже.

Также мы писали, что в Киеве девушки-подростки избили 12-летнюю школьницу. Полиция начала расследование.

Ранее мы сообщали, что в Киеве сотрудники полиции разоблачили и задержали двух молодых людей, которые организовали сбыт наркотиков и психотропных веществ, маскируя их в коробках со сладостями.