Мажоры в Киеве перекрыли движение транспорта и слушали русскую музыку возле мемориала погибшим воинам — видео

В Киеве молодые люди перекрыли дорогу и слушали музыку РФ — видео
В центре Киеве неизвестные молодые люди перекрыли движение транспорта ради развлечения, а также снимали видео под российские песни возле мемориала погибшим воинам на Майдане Независимости. Правоохранители устанавливают этих лиц.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева в п'пятницу, 10 января.
Развлечения мажоров
В полиции отметили, что сейчас правоохранители устанавливают лиц, которые, вероятно, перекрывали движение в центре столицы.
"В сети распространилось видео о компании молодых людей, которые перекрывают движение на улицах города, а также слушают русскую музыку. В настоящее время полицейские выясняют, когда произошел инцидент, а также устанавливают всех его участников с целью привлечения к ответственности", — говорится в сообщении.
Правоохранители добавили, что дополнительную информацию предоставят позже.
Также мы писали, что в Киеве девушки-подростки избили 12-летнюю школьницу. Полиция начала расследование.
Ранее мы сообщали, что в Киеве сотрудники полиции разоблачили и задержали двух молодых людей, которые организовали сбыт наркотиков и психотропных веществ, маскируя их в коробках со сладостями.
Читайте Новини.LIVE!