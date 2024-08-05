У Києві четверо дівчат підлітків побили 12-річну школярку

Одне з відділень поліції у Києві. Фото: Трибуна

У Києві дівчата-підлітки побили 12-річну школярку. Жертву били по голові та тілу — відео потрапило у мережу. Поліція розпочала розслідування.

Про це повідомила пресслужба столичної поліції в понеділок, 5 серпня.

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Подробиці побиття дитини

Подія сталася 2 серпня в Оболонському районі, а за кілька днів відео побиття дитини потрапило в мережу. Після цього поліцейські встановили місце та учасниць конфлікту — 12-річну жертву та чотирьох дівчат віком від 13 до 15 років, які завдали їй тілесних ушкоджень.

Жертву запросили на прогулянку футбольним полем, де й побили, по черзі завдаючи ударів по голові та тілу.

Мотиви нападу

"Під час розмови із поліцейськими неповнолітні порушниці пояснили, що завдали тілесні ушкодження товаришці через те, що вона нібито розпускала про них плітки", — йдеться в повідомленні поліції.

Поліція розпочала розслідування за статтею "Хуліганство". За даними правоохоронців, наразі здоров'ю 12-річної школярки нічого не загрожує.