Зеленский сделал заявление о повышении цен на газ — обращение
В Киеве могут автоматизировать штрафы за неправильную парковку

В Киеве могут автоматизировать штрафы за неправильную парковку

Ua ru
Дата публикации 7 октября 2025 21:49
В Киеве могут автоматизировать штрафы за парковку - что известно
Парковка авто в Киеве. Фото: Вечерний Киев

Мэр Киева Виталий Кличко планирует ввести автоматическую систему фиксации нарушений правил парковки в столице. Соответствующую инициативу рассмотрят депутаты Киевского городского совета во время сессии 9 октября.

Об этом говорится в повестке дня пленарного заседания 10 сессии.

Читайте также:

Кличко планирует автоматизировать штрафы за парковку

Как отмечается в пояснительной записке к проекту решения, городские власти предлагают установить административную ответственность за остановку автомобилей на тротуарах и велосипедных полосах, а также предусмотреть эвакуацию транспорта в зонах действия знака "Остановка запрещена" с табличкой "Эвакуатор". Кроме того, документ предусматривает увеличение размеров штрафов для нарушителей.

Еще одной инициативой является предоставление инспекторам по парковке права пользоваться автоматическими системами фиксации нарушений. Это позволит регистрировать случаи неправильной парковки или неоплаты услуг без привлечения работников полиции.

Напомним, в Киеве начался ремонт Харьковского шоссе. Реконструкция участка длиной 5,5 километров будет стоить властям столицы более миллиарда гривен.

А также мы писали, какие важные решения принял Совет обороны Киева во время последнего заседания.

Виталий Кличко Киев авто парковка штрафы
Автор:
Мария Коробова
