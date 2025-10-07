В Киеве могут автоматизировать штрафы за парковку - что известно

Парковка авто в Киеве. Фото: Вечерний Киев

Мэр Киева Виталий Кличко планирует ввести автоматическую систему фиксации нарушений правил парковки в столице. Соответствующую инициативу рассмотрят депутаты Киевского городского совета во время сессии 9 октября.

Об этом говорится в повестке дня пленарного заседания 10 сессии.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту решения, городские власти предлагают установить административную ответственность за остановку автомобилей на тротуарах и велосипедных полосах, а также предусмотреть эвакуацию транспорта в зонах действия знака "Остановка запрещена" с табличкой "Эвакуатор". Кроме того, документ предусматривает увеличение размеров штрафов для нарушителей.

Еще одной инициативой является предоставление инспекторам по парковке права пользоваться автоматическими системами фиксации нарушений. Это позволит регистрировать случаи неправильной парковки или неоплаты услуг без привлечения работников полиции.

