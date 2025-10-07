У Києві можуть автоматизувати штрафи за паркову — що відомо

Паркування авто у Києві. Фото: Вечірній Київ

Мер Києва Віталій Кличко планує запровадити автоматичну систему фіксації порушень правил паркування у столиці. Відповідну ініціативу розглянуть депутати Київської міської ради під час сесії 9 жовтня.

Про це йдеться у порядку денному пленарного засідання 10 сесії.

Кличко планує автоматизувати штрафи за парковку

Як зазначається у пояснювальній записці до проєкту рішення, міська влада пропонує встановити адміністративну відповідальність за зупинку автомобілів на тротуарах і велосипедних смугах, а також передбачити евакуацію транспорту в зонах дії знаку "Зупинка заборонена" з табличкою "Евакуатор". Крім того, документ передбачає збільшення розмірів штрафів для порушників.

Ще однією ініціативою є надання інспекторам з паркування права користуватися автоматичними системами фіксації порушень. Це дозволить реєструвати випадки неправильного паркування або несплати послуг без залучення працівників поліції.

