Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ У Києві можуть автоматизувати штрафи за неправильне паркування

У Києві можуть автоматизувати штрафи за неправильне паркування

Ua ru
Дата публікації: 7 жовтня 2025 21:49
У Києві можуть автоматизувати штрафи за паркову — що відомо
Паркування авто у Києві. Фото: Вечірній Київ

Мер Києва Віталій Кличко планує запровадити автоматичну систему фіксації порушень правил паркування у столиці. Відповідну ініціативу розглянуть депутати Київської міської ради під час сесії 9 жовтня.

Про це йдеться у порядку денному пленарного засідання 10 сесії.

Реклама
Читайте також:

Кличко планує автоматизувати штрафи за парковку

Як зазначається у пояснювальній записці до проєкту рішення, міська влада пропонує встановити адміністративну відповідальність за зупинку автомобілів на тротуарах і велосипедних смугах, а також передбачити евакуацію транспорту в зонах дії знаку "Зупинка заборонена" з табличкою "Евакуатор". Крім того, документ передбачає збільшення розмірів штрафів для порушників.

Ще однією ініціативою є надання інспекторам з паркування права користуватися автоматичними системами фіксації порушень. Це дозволить реєструвати випадки неправильного паркування або несплати послуг без залучення працівників поліції.

Нагадаємо, у Києві розпочався ремонт Харківського шосе. Реконструкція ділянки довжиною 5,5 кілометрів коштуватиме владі столиці понад мільярд гривень.

А також ми писали, які важливі рішення ухвалила Рада оборони Києва під час останнього засідання.

Віталій Кличко Київ авто парковка штрафи
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації