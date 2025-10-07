Ремонт Харьковского шоссе в Киеве за миллиард — детали

Ремонт Харьковского шоссе в Киеве. Фото: кадр из видео

В Киеве начался капитальный ремонт Харьковского шоссе. Известно, что ремонт охватывает участок длиной 5,5 километров и будет стоить более миллиарда гривен.

Журналист Новини.LIVE Александр Саюн проинспектировал состояние работ во вторник, 7 октября, и рассказал о результатах в эфире День.LIVE.

Ремонт Харьковского шоссе в Киеве — инспекция состояния работ

Во вторник, 7 октября, журналист Новини.LIVE Александр Саюн посетил Харьковское шоссе в Киеве, где сейчас идут ремонтные работы.

Александр Саюн рассказал, что работы начались на левом берегу столицы и охватят около 5,5 километра дороги — от проспектов Соборности, Леонида Каденюка и Николая Бажана.

На ремонт выделили 1,25 миллиарда гривен, что более чем на 140 миллионов гривен меньше ожидаемой стоимости. Проект реализует компания "Автострада", которая победила в открытых торгах.

Во время ремонта заменят основу дороги, уложат новое многослойное покрытие, обустроят современную ливневую канализацию, чтобы избежать подтоплений. Также вдоль трассы появятся велодорожки, новые тротуары, автобусные остановки с поднятыми платформами.

Ранее в КГГА сообщали, что с 4 октября частично будут ограничивать движение по Харьковскому шоссе в Дарницком районе столицы. Ограничения связаны с началом капитального ремонта Харьковского шоссе.

На первом этапе работ ограничение будет действовать на участке шоссе от Харьковской площади до улицы Тростянецкой на нечетной стороне.

На время работ движение транспорта организуют по одной полосе в каждом направлении.

Дополнительно для водителей установят предупредительные знаки с информацией об объезде участка на время ремонтных работ.

